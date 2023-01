Costa nega diligências por Isabel dos Santos, as respostas de Cravinho sobre o Hospital Militar e outros destaques TSF

© Tiago Petinga/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, nega que alguma vez tenha feito diligências em favor da idoneidade da empresária Isabel dos Santos, seja junto do Banco de Portugal ou de outra instituição. Num conjunto de respostas às perguntas colocadas pelo PSD, enviadas esta tarde à Assembleia da República, Costa esclarece que também não deu indicações sobre se Isabel dos Santos "devia ou não ser considerada idónea para ser administradora do EuroBic".

No mesmo documento, António Costa refere que foi o Banco de Portugal quem decidiu a venda por resolução do Banif ao Santander. Estes esclarecimentos surgem depois de o antigo governador do Carlos Costa ter defendido que houve uma ação deliberada por parte do Governo para precipitar a resolução do banco.

O ministro Gomes Cravinho esteve esta tarde no Parlamento para o que seria uma audição sobre Negócios Estrangeiros, mas que, tendo em conta o ambiente político nacional, acabou marcada pela discussão sobre a derrapagem das obras do Hospital Militar de Belém. Perante os deputados, o antigo responsável pela Defesa indicou que o documento que recebeu não podia ser encarado como um pedido de autorização para gastar mais dinheiro do que o previsto.

Na mesma sessão, garantiu que, se não tivesse condições para continuar membro do Governo, já teria ido embora.

A Alemanha deu luz verde ao envio para a Ucrânia de carros de combate Leopard 2. Estes veículos têm sido requisitados por Kiev para combater as forças russas, mas era precisa autorização de Berlim para que pudessem ser enviados.

Nos Estados Unidos há também material prestes a ser libertado para a Ucrânia. Washington prepara-se para avançar com o envio de tanques M1 Abrams.

O diretor nacional da Polícia Judiciária garante que as novas buscas na câmara de Lisboa nada têm a ver com os mandatos de Fernando Medina e de António Costa. Em causa estão diligências efetuadas por ser "necessário cirurgicamente encontrar um documento ou ir à procura dele".

O relógio do juízo final avançou dez segundos. Estamos agora a 90 da "meia-noite" da humanidade. Nesta iniciativa são dadas as respostas a duas perguntas. Está hoje a humanidade mais segura ou em maior risco comparando com o ano passado? E está mais segura ou em maior risco comparando com todos os anos desde 1947?

Rúben Amorim lançou a ideia esta segunda-feira, quando ainda lançava o jogo do Sporting com o Arouca para a Taça da Liga e a TSF foi tentar perceber junto de Manuel Machado e João Henriques se tem seguimento: estarão as equipas portuguesas a voltar ao 4x4x2?

Terça-feira é dia de sorteio do Euromilhões. Conheça abaixo a chave vencedora: