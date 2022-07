Costa pede cuidado máximo, excesso de mortalidade por Covid-19 altera estrutura etária do país e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Paulo Novais/LUSA

No dia em que o país entra em situação de contingência devido ao risco de incêndio, António Costa alerta que é preciso contar com a ajuda de todos face às "condições meteorológicas extremas que se vão viver ao longo dos próximos dias". A grande maioria dos incêndios, lembra o primeiro-ministro, "não nasce de reação espontânea" - surgem sempre devido ação humana, de forma deliberada ou não, pelo que a prevenção é essencial.

Apesar do cenário de gravidade, o dia começou com boas notícias: os incêndios que deflagraram em Pombal e Ourém foram dominados e que, até ao meio dia, não havia fogos ativos significativos no país. Apesar da tendência de "acalmia", o dispositivo mantém-se no terreno para evitar reativações.

No balanço feito na manhã desta segunda-feira, a Proteção Civil indicou que, desde o dia 7, há registo de 26 feridos leves e um ferido grave, um bombeiro que sofreu uma fractura exposta no pulso. Outras 42 pessoas foram assistidas. Em Góis, o primeiro-ministro adiantou aos jornalistas que foram feitas 44 detenções desde que começou a presente época de incêndios.

A marcar a manhã informativa está o relatório do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que revela que a mortalidade por Covid-19 nos idosos levou a um rejuvenescimento da estrutura etária em Portugal, registando-se um excesso de 12 mil mortes em 2020.

O mesmo relatório alerta que a resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) à pandemia teve "impactos profundos" nos restantes cuidados prestados. Contas feitas, houve uma redução de 700 mil cirurgias programadas e de 50 mil urgentes em 2020.

O Conselho Nacional de Saúde defende ainda que o SNS tem de ser repensado, que a saúde pública seja reformada e a proteção das pessoas vulneráveis reforçada.

E por falar em pandemia, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e a Agência Europeia do Medicamento recomendaram esta segunda-feira a administração de uma quarta dose das vacinas contra a Covid-19 aos cidadãos entre os 60 e 79 anos e pessoas vulneráveis.

Em Cascais, um bebé acabado de nascer foi encontrado durante a noite passada. O alerta foi dado pouco antes da meia-noite, mobilizando os bombeiros e as equipas de emergência médica, que encontraram a criança enrolada num lençol, junto a uns arbustos, numa ciclovia, em Cascais.

Também esta manhã, onze pessoas foram detidas numa operação da PSP que está a decorrer em Lisboa, Porto, Aveiro e Portalegre e que envolve crimes de burla qualificada e roubos a idosos. Segundo disse à Lusa fonte da PSP, foi igualmente apreendido ouro, uma arma de fogo, diversas viaturas, dinheiro e roupa furtada ainda com alarme.

Do Quirguistão chega-nos um vídeo que tem tanto de impressionante como de arrepiante. Um grupo de turistas foi apanhado por uma avalanche e teve a coragem de registar o momento em vídeo "até ao último segundo".