Costa pede desculpa, Siza Vieira sentiu "desconforto" com entrevista de Costa e outros destaques TSF

António Costa pediu desculpa, esta sexta-feira, pelas declarações que fez na quinta-feira à noite quando foi questionado, em Bruxelas, sobre o facto de não ter contactado Carlos Moedas depois das cheias que assolaram Lisboa na última semana. O primeiro-ministro admitiu que estava "irritado" e "com sono" após uma longa reunião com os parceiros europeus.

Ainda no desabafo da noite de ontem, quando estava em Bruxelas, o primeiro-ministro revelou que teve a casa "inundada", resultado das cheias que esta semana deixaram estragos em várias zonas da cidade de Lisboa. Os moradores de Benfica ajudam a esclarecer as afirmações de António Costa.

Ao lado de Carlos Moedas, o Presidente da República disse não querer formular juízos sobre a falta de comunicação entre o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa no caso das cheias na capital do país. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa realçou a maneira como ele próprio reage neste tipo de situações mas, percebendo a atenção mediática, não considera que seja o essencial.

Carlos Moedas, por sua vez, diz que o primeiro-ministro, António Costa, não o contactou depois das inundações que assolaram a capital, mas garante que estes dias foram "muito difíceis para os lisboetas" e que "ligar ou não ligar não é importante, o importante é que as soluções cheguem".

Ao ler a entrevista de António Costa à revista Visão, Pedro Siza Vieira, antigo ministro e atual comentador no programa da TSF Bloco Central, converge no conteúdo, mas discorda do tom utilizado pelo primeiro-ministro.

