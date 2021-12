Costa pede "metade mais um", Gouveia e Melo é o novo chefe do Estado-Maior da Armada e outros destaques TSF

© EPA

Por TSF 27 Dezembro, 2021 • 20:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um ano depois do arranque do processo de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, o primeiro coordenador da task force, Francisco Ramos, defender que "tudo está bem quando acaba bem". Francisco Ramos argumenta que "um processo desta dimensão não pode ser isento de erros".

De um coordenador da task force da vacinação para outro. Henrique Gouveia e Melo já é o novo chefe do Estado-Maior da Armada. A cerimónia de posse não teve discursos nem declarações à saída, nem contou com a presença do antecessor, o almirante Mendes Calado.

No futebol, já são conhecidos os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal. O Sporting vai a Matosinhos defrontar o Leça, já o FC Porto, depois da vitória contra o Benfica, desloca-se a Vizela. Um encontro entre leões e dragões pode ocorrer nas meias-finais.

Com as eleições legislativas à vista, António Costa pede uma maioria absoluta do PS, sem nunca o dizer. Ou seja, o atual primeiro-ministro pede uma maioria "com metade dos deputados mais um" no dia 30 de janeiro.

A chuva não vai fazer parte do cartaz para a passagem de ano. O sol vai regressar a partir de quarta-feira e vai ficar até ao fim do ano, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Se a passagem de ano não vai ter chuva, o novo ano tem feriados, pontes e fins de semana prolongados. Saiba quando são e comece a planear o ano de 2022.