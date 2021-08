Costa prevê 70% dos menores entre 12 e 17 anos com uma dose da vacina até domingo

"E o que dizer desse extraordinário exemplo de maturidade cívica que têm dado os nossos jovens?" © LUSA

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro prevê que, "se tudo correr bem", até domingo 70% dos menores de idade entre os 12 e os 17 anos estejam vacinados com uma dose da vacina contra a Covid-19. No segundo fim de semana de vacinação para jovens entre os 12 e os 15 anos que optaram pelo autoagendamento já foram administradas pelo menos 32 mil doses da vacina contra a Covid-19. Os dados foram divulgados pela task force e dizem respeito ao período da manhã de sábado, até às 11h30.

Na abertura do 23.º Congresso Nacional do PS, no Portimão Arena, António Costa elogiou os portugueses em geral "pelo extraordinário sentido cívico" com que têm enfrentado a Covid-19 e "pela forma extraordinária como, vencendo as agruras, os receios, todas as campanhas, confiaram na ciência e confiaram na vacinação como grande arma para vencer esta pandemia".

"E o que dizer desse extraordinário exemplo de maturidade cívica que nos têm dado as nossas crianças e os nossos jovens, que neste fim de semana, se tudo correr bem, vão permitir chegarmos ao final de domingo com 70% das crianças e jovens entre os 12 de os 17 anos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. "Que extraordinário exemplo e grande lição para todos nós", acrescentou.

António Costa referiu que, graças à adesão da população, Portugal pode orgulhar-se de ser "um dos países do mundo com maior taxa de vacinação" contra a Covid-19.

A vacinação generalizada dos jovens de 16 e 17 anos começou a 14 de agosto.

A 10 de agosto, a Direção-Geral de Saúde (DGS) recomendou também a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando de a restringir a casos considerados de risco, que teve início no dia 21.

Em Portugal, desde março de 2020, já morreram mais de 17 mil pessoas com Covid-19 - que neste sábado o secretário-geral do PS e primeiro-ministro recordou, no seu discurso de abertura do Congresso de Portimão - e foram contabilizados mais de um milhão de casos de infeção com o coronavírus, segundo a DGS.

