Costa responde a Marcelo, Gouveia e Melo e missões votadas de "braço no ar" e outros destaques TSF

O dia informativo da TSF desta quarta-feira ficou marcado pela resposta de António Costa a Marcelo. O primeiro-ministro garantiu que o Governo não está "cansado" e que a maioria socialista não é, seguramente, uma maioria "requentada", como descreveu o Presidente da República numa entrevista à RTP e ao jornal Público.

O chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, salientou que a disciplina é a "cola essencial" das Forças Armadas e que a investigação ao processo de insubordinação no navio Mondego vai "acabar rapidamente".

Pedro Santana Lopes considerou "muito estranho" o caso dos militares da Marinha que recusaram entrar na embarcação NRP Mondego e refere a sucessão de casos no ramo militar desde que o nome do chefe do Estado-Maior da Armada, Henrique Gouveia e Melo, começou a ser falado como possível candidato presidencial.

Destaque também para o preço da luz, que, no mercado regulado, vai descer cinco euros por megawatt-hora (MWh) a partir de 1 de abril. Uma atualização que vai representar uma descida de 3% na fatura média mensal.

Caças das forças aéreas alemã e britânica foram mobilizados para intercetar um avião russo perto do espaço aéreo da Estónia.

Na ordem do dia continua a habitação. O PS absteve-se em todas as propostas, menos nas do Chega, e ajudou a viabilizar oito dos onze projetos em cima da mesa para fazer frente à crise na habitação. Os diplomas seguem agora para a fase de especialidade, não só com as propostas da oposição, mas também com as medidas já apresentadas pelo Governo.

O antigo deputado Pedro Soares é o adversário de Mariana Mortágua à liderança do Bloco de Esquerda, avançou a SIC e confirmou a TSF. O bloquista assume-se como o rosto principal da oposição interna.

Um total de 98% dos condutores ainda circulam com veículos movidos a combustão e apenas 2% optou por um carro elétrico. É essa uma das conclusões de um estudo sobre "Mobilidade Elétrica em Portugal", divulgado pelo ACP - Automóvel Club de Portugal.

A Comunidade Judaica do Porto disse que o Presidente da República deve, em nome do Estado, "um pedido de desculpas público por todos os males e danos causados" pelas buscas e suspeitas de crimes envolvendo esta Comunidade.

Por fim, a TSF revisitou a liderança de Jens Soltenberg, na NATO. Desde que foi fundada, em 1949, a NATO já teve 13 secretários-gerais. Foram todos homens e com várias semelhanças no currículo. Ana Isabel Xavier, professora de relações internacionais, lembra que o secretário-geral da Aliança Atlântica "é sempre alguém que tem uma experiência política sólida no seu país de origem, que já tenha desempenhado as funções de ministro da defesa, dos negócios estrangeiros ou até de primeiro-ministro". É o caso do atual líder da organização, Jens Soltenberg, que chefiou o governo norueguês por duas ocasiões, entre 2000 e 2001, e entre 2005 e 2013.