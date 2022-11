Costa responde a Marques Mendes com comunicado com sete anos, Santana Lopes e a "traição" de Carlos Costa e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

Pouco mais de 24 horas depois de Luís Marques Mendes ter defendido que o Ministério Público devia abrir um processo de investigação criminal à forma como foi vendido o Banif, o primeiro-ministro António Costa respondeu com um comunicado do Banco de Portugal que tem quase sete anos.

Entretanto, António Costa garantiu também que a história "vai esclarecer" toda a polémica sobre a alegada pressão para manter Isabel dos Santos no Banco BIC. O primeiro-ministro reafirma que vai levar Carlos Costa a tribunal "pelo conjunto de mentiras, meias verdades e deturpações", e garante que tem "muito orgulho" no trabalho para estabilizar a banca.

No espaço de opinião da TSF Não Alinhados, Pedro Santana Lopes revelou ter ficado estupefacto com as acusações de interferência em decisões que são apenas do regulador da banca feitas pelo ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, ao chefe do Governo. O ex-primeiro-ministro considera que se Carlos Costa tinha algo a denunciar há seis anos, devia ter falado nessa altura.

Do lado do Presidente da República há a garantia de que a posição do Governo foi sempre a favor da aplicação da lei e do afastamento da empresária angolana Isabel dos Santos da administração do BPI.

Sem referir o nome de Carlos Costa, o atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, criticou o que diz ser o hábito de reescrever a história com dados censurados, numa altura em que as declarações do seu antecessor no supervisor têm provocado polémica.

Já a banca portuguesa desvalorizou o polémico livro, com alguns dos responsáveis das instituições financeiras a afirmarem que não irão ler a obra e outros que o importante é qual a resistência a pressões.

Em Caminha, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, a rescisão do contrato promessa do centro de exposições transfronteiriço, assinado por Miguel Alves. A SIC Notícias avança que a proposta foi votada no executivo e aprovada por unanimidade e também adianta que o empresário Ricardo Moutinho terá agora de devolver os 300 mil euros com IVA.

Na Polónia, o Presidente, Andrzej Duda, admitiu que o míssil que matou duas pessoas na Polónia "tenha sido lançado pela Ucrânia" devido a um "acidente infeliz".

Apesar disso, o embaixador de Portugal na NATO, Pedro Costa Pereira, afirma à TSF que os aliados ainda "aguardam pelas conclusões" da investigação que está em curso e a reunião do conselho do Atlântico Norte "não" coloca um ponto final no caso da queda de mísseis russos na Polónia.

Em Przewodow, a aldeia afetada, próxima da fronteira com a Ucrânia, os habitantes continuam em choque após a explosão, na terça-feira, de um míssil que causou a morte a duas pessoas naquela localidade.

A poucos dias da estreia no Mundial no Catar, o selecionador nacional, Fernando Santos, confirmou que Cristiano Ronaldo vai ficar de fora do jogo desta quinta-feira, com a Nigéria, de preparação para a competição, por causa de uma gastrite.