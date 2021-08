O primeiro-ministro, António Costa © Nuno Veiga/Lusa

António Costa revela que Portugal reduziu 64% a área ardida nos últimos três anos, depois dos incêndios de Pedrógão Grande, relativamente à década anterior. Num vídeo enviado às redações, o primeiro-ministro destaca o trabalho da Proteção Civil, mas também a limpeza dos terrenos, que se tornou obrigatória por lei.

"Nos últimos três anos, conseguimos reduzir em 50% o número de incêndios e em 64% a área ardida, relativamente à década anterior. Este é um resultado que é fruto do trabalho dos diferentes agentes de proteção civil, dos bombeiros em particular, mas, sobretudo, fruto da ação cívica dos portugueses na limpeza dos terrenos e no evitar de comportamentos de risco", sustenta.

António Costa apela aos portugueses que mantenham os esforços para evitar os incêndios e lembra que para os próximos dias estão previstas temperaturas elevadas e que, assim sendo, "temos de ter cuidados acrescidos".

"As televisões têm-nos mostrado imagens terríveis do que tem acontecido em outros países nas últimas semanas devido a temperaturas muito elevadas. Não queremos ver este cenário outra vez entre nós. Por isso, cada um de nós tem de se empenhar em ter todos os cuidados para evitar que os incêndios sejam de novo uma tragédia em Portugal", acrescenta.

O primeiro-ministro sublinha que, "em caso de necessidade, podemos contar com os agentes da Proteção Civil, podemos contar com os nossos bombeiros", mas recorda que devemos contar "com cada um de nós, evitando aqueles comportamentos dos quais se desencadeiam involuntariamente muitos incêndios".

A temperatura máxima em Portugal vai subir até ao próximo fim de semana, no interior e no Alentejo os termómetros devem ultrapassar os 40 graus

O primeiro-ministro apela à prudência para que o país mantenha a redução no número de incêndios.