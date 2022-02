Costa sem ministros escolhidos, contactos associados à Vodafone sem relação com ataque e outros destaques TSF

António Costa © EPA

A manhã de quarta-feira ficou marcada pelas declarações de António Costa após recuperar da Covid-19. O primeiro-ministro revelou que ainda não escolheu os ministros para o próximo Governo e que só começará a fazer convites perto de dia 23, data da posse. "Cada passo deve ser dado no seu tempo. Só dia 23 é que é possível dar a posse ao novo Governo e só nessa altura é que farei convites", revelou Costa na chegada a São Bento, onde vai começar a receber os representantes da sociedade civil e os partidos políticos no âmbito da preparação do próximo ciclo político.

Após o Ciberataque à Vodafone, vários clientes relataram, esta quarta-feira, em publicações nas redes sociais que foram adicionados novos contactos nos seus telemóveis, guardados com o nome "Vodafone". Segundo as partilhas dos utilizadores, estes contactos nunca foram pedidos pelos clientes. Contactada pela TSF, a Vodafone esclareceu que o aparecimento dos números nas listas de contactos telefónicos de alguns clientes pertencem todos à Vodafone e não está relacionado com o ciberataque.

Esta quarta-feira, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) anunciou que tem 100 profissionais de saúde infetados com Covid-19, o que está a criar dificuldades na elaboração das escalas de serviço, sobretudo na urgência pediátrica. "Só no hospital de Faro temos 13 médicos infetados, dos quais cinco da Pediatria e esse é o nosso problema principal, porque é a escala que está mais deficitária, o que nos obriga a conciliar com a unidade hospitalar de Portimão", indicou o diretor-clínico do hospital, Horácio Guerreiro.

O pedido do PSD para um debate de urgência no Parlamento Europeu sobre a seca em Portugal foi aprovado esta quarta-feira na reunião do grupo de trabalho para a agricultura do Partido Popular Europeu e deverá ser discutido na quinta-feira, na reunião de conferência de presidentes que irá avaliar a possibilidade de ser incluído na agenda da reunião plenária.

Sobre a "Lei Uber", o o vice-presidente da Associação Movimento TVDE Portugal assinala a ausência da determinação de uma tarifa fixa em cada viagem. Diogo Fernandes reconhece que são necessárias alterações na segurança e na cobrança dos serviços: "Nós podemos ir buscar um cliente e gastamos quatro euros de gasóleo e depois, quando chegamos perto do cliente, vamos fazer uma viagem de três euros".

Por outro lado, a presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, Ana Paula Vitorino, quer que as reclamações dos utentes tenham consequências nas empresas transportadoras da tipologia TVDE. Para isso, a também antiga ministra defende a aplicação de coimas mais pesadas. Numa entrevista à TSF, a responsável considera fundamental potenciar a "transparência no funcionamento do algoritmo e na formação dos preços".