Costa sobre hipermercados e banca, falta de medicamentos e outros destaques TSF

Não faltou música - ou pelo menos poemas destas - ao debate sobre o Orçamento do Estado desta tarde, por onde passou também uma "Ana" nascida em 1997 e que viu António Costa passar por vários cargos públicos. Numa tarde de várias horas de discussão no Parlamento, o primeiro-ministro revelou que vai propor taxar os lucros dos supermercados e das petrolíferas.

Durante a tarde houve também tempo para o PSD ganhar escamas, pelo menos na ótica de Costa, que vê no partido um "crocodilo lacrimejante" na questão das pensões.

Do Chega saiu a revelação de que o partido vai enviar ao Ministério Público as alegadas alterações de dados de contribuintes no Portal das Finanças no âmbito do pagamento do apoio extraordinário de 125 euros.

Sem querer falar sobre as falhas de medicamentos no mercado, a Associação da Indústria Farmacêutica (Apifarma) remete para um comunicado para explicar que o problema é um só: com o custo de fabrico de muitos medicamentos desadequado do preço de venda há "urgência de atualizar os preços dos fármacos".

Um dos medicamentos que tem estado em falta é o Inderal, usado sobretudo para a hipertensão, mas também para o controlo de arritmias, angina de peito ou ansiedade. Volta às farmácias com rótulo espanhol e folheto em português.

Quarta-feira é dia de Champions. Saiba aqui como correu às equipas portuguesas em campo.

João, nome fictício, começou por ter "borbulhinhas" num braço. Depois multiplicaram-se. Depois chegaram a um sítio "que não era comum". O diagnóstico - de que já suspeitava - confirmou-se: era monkeypox. A história está aqui: