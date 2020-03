Covid-19: Anafre partilha com associados minuta para plano de contingência

O número de pessoas infetadas pelo Covid-19 em todo o mundo ultrapassou os 100 mil © Shawn Thew/EPA

Por Lusa 06 Março, 2020 • 20:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do conselho diretivo da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) manifestou-se esta sexta-feira preocupado com o surto de Covid-19 e anunciou que já foi partilhada com os associados uma minuta para a elaboração de um plano de contingência.

"Da nossa interação com as 3.092 freguesias, para as quais enviámos além do despacho uma informação no início, ontem [quinta-feira] enviámos uma minuta para todas elas elaborarem o seu plano de contingência", disse Jorge Veloso.

O responsável, que falava à agência Lusa no final de uma reunião do conselho diretivo da Anafre, que decorreu no Mosteiro da Flor da Rosa, no Crato, distrito de Portalegre, considera que as indicações que foram fornecidas às juntas de freguesias "ajudam-nas bastante" na prevenção à epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus.

"Cada freguesia tem a sua realidade, mas entendemos, o que nós enviámos ontem, depois de três horas de trabalho na sede, ajuda-as bastante na elaboração do seu plano de contingência", defendeu. "Nós estamos preocupados com esta situação, alguns casos já apareceram, mas vamos ver se isto para por aqui", acrescentou.

O número de pessoas infetadas pelo Covid-19 em todo o mundo ultrapassou os 100 mil, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP), com dados atualizados às 15h00 desta sexta-feira. No total, a epidemia já infetou 100.002 pessoas, das quais 3.407 morreram, em 91 países.

Desde o último balanço divulgado pela AFP às 09h00 desta sexta-feira, foram registadas 1.879 novas contaminações e 22 mortes. Só no Irão, foram registados 1.234 novos casos e 17 mortes. A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tinha 80.552 casos, incluindo 3.042 mortes.

Na lista dos países mais afetados surgiam, depois da China, a Coreia do Sul (6.284 casos, 42 mortes), Irão (4.747 casos, 124 mortes), Itália (3.858 casos, 148 mortes) e França (577 casos, nove mortes). A Ásia registava, às 15h00 desta sexta-feira, um total de 88.388 casos (3.101 mortes), a Europa 6.284 casos (165 mortes), o Médio Oriente 4.993 (121 mortes), Estados Unidos e Canadá 194 casos (12 mortes), Oceânia 68 (2 mortes), África 41 pessoas infetadas e América Latina e Caribe 34 pessoas casos do novo coronavírus.

Este balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, quatro dos quais confirmados esta sexta-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido (três no norte do país e um em Lisboa).

A epidemia de Covid-19, detetado em dezembro, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, pode causar infeções respiratórias como pneumonia. A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".