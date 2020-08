Covid-19. Até termómetros a Junta de Mora está a levar a casa

A Junta de Freguesia de Mora leva aos doentes em isolamento aquilo de que precisam © José Mota

Tal como durante o fim de semana, esta segunda-feira a vila de Mora, sede do concelho com o mesmo nome, no Alentejo, distrito de Évora, onde vivem cerca de 2.500 habitantes, volta a estar deserta.

O presidente da junta de freguesia, Marco Calhau, conta à TSF que quase tudo está fechado, menos os dois (únicos) supermercados e um ou outro café onde só funciona o serviço de esplanadas.

Além das pessoas assustadas que evitam sair à rua - e com razão, como sublinha o autarca -, há perto de 180 que têm mesmo ordens das autoridades de saúde para ficar isoladas em casa porque estão doentes (42, último balanço oficial) ou porque estiveram em contacto com alguém infetado com Covid-19 (cerca de 140).

Um isolamento forçado que levou a junta de freguesia a abrir, desde a passada sexta-feira, um serviço que vai buscar as compras ao supermercado, mas também os medicamentos à farmácia.

Marco Calhau refere que, só esta segunda-feira, já receberam uma dúzia de pedidos de ajuda, incluindo para comprar um termómetro.

"Hoje tem sido em grande intensidade, em grande número, temos levado as compras à casa das pessoas, inclusive termómetros, porque um dos fregueses não tinha em casa e precisa de avaliar a temperatura cada vez que é contactado pelas autoridades de saúde", relata o autarca, que sublinha os bens de primeira necessidade ("pão, leite, queijo, manteiga...") que levam a quem contacta a Junta de Freguesia de Mora.

Por outro lado, há vários pedidos para levar medicamentos às casas de idosos, num concelho do Interior do país, com pouco trabalho e muito envelhecido, onde os mais velhos estão, naturalmente, mais assustados.

"Esta situação da Covid não é fácil de aceitar e lidar para ninguém, mas é ainda mais complicada para as pessoas de menor mobilidade e com dificuldade em se adaptarem às novas tecnologias, ficando mais dependentes de outras pessoas", conclui o presidente da junta de uma freguesia com um dos surtos mais preocupantes de coronavírus, atualmente, em Portugal.

