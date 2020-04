Covid-19: BE defende que apelo da ministra comprova necessidade de requisitar privados

Segundo Catarina Martins, "durante muitos anos, o SNS não teve o investimento necessário" © Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu este domingo que o apelo da ministra da Saúde, Marta Temido, para que se retire pressão ao internamento hospitalar, comprova a necessidade de requisitar os hospitais privados.

"A ministra da Saúde veio alertar para a necessidade da gestão eficiente do internamento hospitalar durante a crise de Covid-19. Não só há mais doentes a precisar de cuidados, como alguns doentes não podem ser seguidos em casa porque nas suas casas não há condições de isolamento necessárias. Há também casos de surtos em lares de idosos que estão a exigir mais camas e mais locais com capacidade de internamento", afirma Catarina Martins.

Num vídeo enviado à comunicação social, a coordenadora do BE acrescenta: "Ora, enquanto isto acontece, há hospitais privados a encerrar. A 21 de março, o SAMS, que tem hospital e clínicas, decidiu encerrar. A Ordem dos Médicos já veio pedir ao Governo que utilize os poderes do estado de emergência para reabrir este hospital e estas clínicas. O Hospital Trofa Saúde em Famalicão decidiu seguir o mesmo caminho e também encerrou".

"É inaceitável que as autoridades de saúde e as autarquias estejam a montar hospitais de campanha em tendas e pavilhões ao mesmo tempo que há instalações vazias, com meios e profissionais disponíveis, em clínicas e hospitais privados. Este problema tem uma solução: o Estado deve requisitar os hospitais privados", defende, insistindo numa posição que assumiu perante o primeiro-ministro, António Costa, no último debate quinzenal na Assembleia da República.

A ministra da Saúde, Marta Temido, considerou este domingo que "é necessário fazer um apelo redobrado ao esforço de articulação de toda a estrutura social para que os hospitais sejam reservados para os casos graves e estados críticos".

Admitindo uma crescente pressão sobre a capacidade de internamento dos hospitais por causa da Covid-19, a ministra pediu um "esforço redobrado" a lares e unidades de cuidados continuados para acolher quem já não necessite de internamento hospitalar.

"É importante que todos percebamos que a pressão sobre o internamento hospitalar está a crescer", frisou Marta Temido.

Segundo Catarina Martins, "durante muitos anos, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) não teve o investimento necessário e apostou-se na contratualização com os privados".

"Isso faz que faltem camas no SNS, mas não nos privados, que cresceram com financiamento público. Este é um problema para resolvermos no futuro. Mas agora é urgente agir: o Governo requisitar os hospitais privados para garantir cuidados de saúde a toda a população", reforça a coordenadora do BE.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais mais de 65 mil morreram.

Em Portugal, registaram-se 295 mortes associadas à Covid-19 e 11.278 infeções confirmadas, segundo o balanço feito este domingo pela Direção-Geral da Saúde.

