Covid-19, clima, direitos humanos. Se o discurso do estado da UE fosse escrito por portugueses, seria assim

Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia © Yves Herman/AFP

Por TSF 21 Agosto, 2020 • 12:58

O que faria se fosse Presidente da Comissão Europeia? E se apenas um discurso pudesse influenciar as decisões, projetos, leis e políticas de vários Estados?

A representação da Comissão Europeia em Portugal desafiou cidadãos de todas as idades a desempenhar o papel de Ursula Von Der Leyen por um dia e escrever um dos discursos mais importantes do cargo, sobre o estado da União Europeia (EU).

Numa maratona de 48 horas, 144 participantes, de forma individual ou em equipas, debruçaram-se sobre temas chave para UE, como a pandemia de Covid-19, alterações climáticas, saúde, economia, defesa, tecnologia, educação e direitos humanos.

Todos contaram com a ajuda de peritos de diferentes áreas, com quem puderam conversar online para superar desafios diários e criar o seu próprio discurso sobre o estado da União. Tal como cabe ao presidente da Comissão Europeia, o objetivo é refletir sobre os sucessos e adversidades do ano que termina e definir as prioridades para o futuro.

Os 13 resistentes finais, que superaram todos os desafios propostos, apresentaram-se esta sexta-feira ao painel de júris do Hackathon SOTEU, constituído pelos jornalistas Pedro Pinheiro, da TSF, Eunice Lourenço, da Renascença e José Manuel Fernandes, do Observador, e puderam, por fim, apresentar as suas ideias.

Os vencedores foram a equipa Primo Vere (primeiro classificado), a equipa Beauties and the Beast (segundo classificado) e Ricardo Filipe Duque Gabriel (terceiro classificado). Obtiveram as melhores avaliações, com base na pontuação do júri e na escolha do público (que contou 1/3 para a decisão final).

Com o propósito de aproximar a instituição europeia e os cidadãos, o discurso anual sobre o sobre o estado da UE foi instituído em 2007 pelo Tratado de Lisboa. Coube a Durão Barroso, então presidente da Comissão Europeia, inaugurar a iniciativa, em 2010.

O primeiro discurso de Ursula Von Der Leyen sobre o estado da União Europeia - desde que tomou posse em dezembro de 2019 - será proferido a 16 de setembro no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.