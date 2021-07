Covid-19 duplica na região Norte em apenas uma semana 

© Igor Martins/Global Imagens

A incidência de Covid-19 aumentou em todas as regiões do país na última semana e já ultrapassa os 600 novos casos por 100 mil habitantes no Algarve.

A velocidade de crescimento está a ser, no entanto, mais alta na região Norte onde o número de diagnósticos positivos duplicou em apenas 7 dias.

O novo relatório do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) coloca o Algarve no topo das regiões do país com mais casos de SARS-CoV-2, chegando aos 613 positivos nas últimas duas semanas por cada 100 mil habitantes.

Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 421, mas é a Norte que a evolução está a ser mais galopante: de 90 casos há apenas uma semana para 172 agora, resultado de um índice de transmissibilidade (Rt) que é o mais elevado do país (1,34).

Ou seja, fazendo as contas, a Norte cada três infetados estão a contagiar outras quatro pessoas.

No Alentejo a incidência está em 161, seguida dos Açores (143), Centro (136) e, finalmente, a Madeira onde a pandemia apresenta números de covid mais baixos (67 por 100 mil habitantes).

Na comparação internacional, o INSA coloca Portugal como o terceiro país europeu com maior incidência de Covid-19, ao lado de Espanha e apenas atrás do Reino Unido e do Chipre.