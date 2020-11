Covid-19 em Portugal. Número de internamentos desce pelo segundo dia consecutivo

© José Mota

O número de doentes com Covid-19 internados nos hospitais portugueses baixou esta quinta-feira pelo segundo dia consecutivo, totalizando agora 3192 internamentos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico diário da DGS indica que, nas últimas 24 horas, estavam menos 59 pessoas internadas, tendo também o número de internamentos baixado no dia anterior ao registaram-se menos 24.

Das 3192 pessoas internadas, 516 estão nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos uma do que na quarta-feira. O número de internados em UCI baixou depois de duas semanas a aumentar.

De acordo com a DGS, Portugal contabiliza mais 82 mortos relacionados com a Covid-19 e 6.383 novos casos de infeção com o novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4209 mortes e 280.394 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 82.241 casos, mais 1713 do que na quarta-feira.

Das 82 mortes registadas nas últimas 24 horas, 43 ocorreram na região Norte, 26 na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Centro, quatro no Alentejo, uma no Algarve e duas nos Açores.

O Norte continua a ser a região do país a contabilizar o maior número de casos e de novas infeções diárias, concentrando nas últimas 24 horas cerca de 53% dos novos casos de Covid-19, seguido de Lisboa e Vale do Tejo.

A DGS indica ainda que nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 4.588 doentes, num total acumulado de 193.944 desde o início da pandemia.