Covid-19 em Portugal: pico foi atingido entre os dias 23 e 25 de março

Graça Freitas e Marta Temido © José Sena Goulão/Lusa

Por Rita Carvalho Pereira com Francisco Nascimento 18 Abril, 2020 • 14:44

O máximo da incidência da Covid-19 em Portugal aconteceu entre os dias 23 e 25 de março. A revelação foi feita pela ministra da saúde, que justifica com os números registados desde então, em que se verifica uma diminuição de casos confirmados e vítimas mortais.

Na conferência de imprensa diária, entre o Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde (DGS), Marta Temido afirmou que o risco de transmissibilidade da doença é agora de 0,91 - ou seja, cada caso confirmado gerou, em média menos, de um contágio.

A taxa de letalidade da Covid-19 em Portugal encontra-se em 3,5% e a taxa de letalidade das pessoas com mais de 70 anos em 12,5%. Quanto aos doentes infetados, há 87% que estão a recuperar da doença no domicílio, 5,1% estão internados em hospitais e 1,2% em unidades de cuidados intensivos.

Nesse sentido, a ministra da Saúde defende que está na altura de suspender a lógica de os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) só atenderem casos urgentes. As consultas e cirurgias programadas vão ser retomadas.

Nos próximos dias, será feito um reagendamento das atividades programadas que não se realizaram, devido à pandemia de Covid-19.

Marta Temido lembrou ainda a necessidade de continuar boas práticas adquiridas durante este período de emergência, como a assistência não presencial em casos de receituário, o atendimento por telesaúde e o encaminhamento dos casos de pulseiras verdes, azuis e brancas das urgências para os cuidados de saúde primários.

A ministra refere que o Governo está a tomar "todos os cuidados e medidas para que não haja qualquer risco para os doentes sem a Covid-19", assegurando que estes doentes não devem ter receio de utilizar o SNS.

Acesso a máscaras para todos? "Esperamos que cada um possa abastecer-se no mercado"

Marta Temido foi questionada sobre se o Governo planeia algumas medidas para garantir que toda a população tem acesso a máscaras de proteção contra a Covid-19, a ministra da Saúde disse esperar que cada um possa adquirir a sua própria máscara.

"Se o mercado funcionar com regularidade no momento do levantamento das restrições, qualquer um de nós poderá adquirir [máscaras]", respondeu Marta Temido.

Embora afirme que as medidas de distribuição de equipamentos de proteção avulsos, que estão a ser tomadas por algumas autarquias, são importantes, a ministra afirmou que esta ação só se justifica num momento em que ainda se enfrenta "alguma escassez no mercado".

"Esperamos que a situação evolua e que cada um possa abastecer-se com tranquilidade", rematou.

Recorde-se que a Associação de Distribuidores Farmacêuticos continua a alertar que as farmácias continuam sem material suficiente para a prevenção do novo coronavírus, uma vez que a procura continua a ser muito superior à oferta.

É seguro ir à praia? "É prematuro dizer que não, mas imprudente dizer que sim"

A ministra da Saúde reafirma a necessidade de equilíbrio quando as restrições de confinamento do estado de emergência começarem a ser levantadas. Marta Temido considera, por isso, ser muito cedo para apresentar aos portugueses recomendações sobre como poderão fazer as suas férias no verão.

"Até descobrimos uma vacina ou uma cura, nada vai voltar a ser como antes", recordou a governante. "Temos de fazer gestos que antes considerávamos banais de forma diferente, mais regrada."

"Ainda não é possível dizer, neste momento, até quando é que temos de manter determinadas decisões. É prematuro dizer que não, mas imprudente dizer que sim", concluiu.

Sem vacina, nada vai ser como antes

Quanto às medidas gerais, Marta Temido lembra que erradicar a Covid-19 não parece possível no curto e médio prazo. O sistema de saúde tem conseguido responder aos casos que vão aparecendo, mas os riscos mantêm-se. O Governo está, por isso, a preparar um plano com períodos de maior alívio, alternados com momentos mais restritos.

A governante garante que este é o caminho "mais importante para todos" e não significa que o plano trilhado pelo Governo esteja errado.

A ministra da saúde afirma que, enquanto não se encontrar uma vacina que vença o novo coronavírus, "nada vai ser como antes".

DGS quer cautela com testes serológicos

Na mesma conferência, Graça Freitas afirma que a DGS e o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge estão a ser muito cautelosos quanto à fiabilidade dos testes serológicos disponibilizados no mercado.

Os testes, que pretendem revelar se uma pessoa está imune ao novo coronavírus, estão a ser comercializados por várias empresas e clínicas privadas.

No entanto, a diretora-geral da Saúde lembra que "além das fases da imunidade, é preciso ter confiança na qualidade do teste e ter a certeza de que ele está a medir exatamente aquilo que queremos que seja medido".

A DGS afirma, por isso, que está alinhada com as preocupações manifestadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em relação a estes testes - motivo pelo qual o Instituto Ricardo Jorge está, nesta altura, a programar uma experiência-piloto para verificar a eficácia destes testes.

Em relação ao número de vítimas mortais, Graça Freitas sublinha que todas as pessoas infetadas com Covid-19 que morrem estão a entrar para a contabilização da taxa de letalidade, independentemente da causa da morte se prender com outra patologia.

"Alguém que esteja muito mal e que venha a falecer, se estiver infetada por Covid-19, é contada como mortalidade por Covid", explicou Graça Freitas.

A diretora-geral adianta ainda que a média de idades das vítimas mortais de Covid-19 no país é de 81,4 anos (a mais nova tinha 40 anos e a mais velha 102 anos).

A maior parte dos óbitos por Covid-19 acontecem em contexto hospitalar (84%) e cerca de 40% das vítimas mortais sofriam já de outras patologias.

Celebrar 25 de Abril é "importante para o espírito"

A ministra da Saúde foi ainda questionada sobre a polémica decisão de celebrar o 25 de Abril e o 1.º de Maio poderá levar a uma negligência do distanciamento social, Marta Temido defendeu que é possível comemorar estas datas, se forem respeitadas as recomendações das autoridades de saúde.

É possível celebrar se respeitarmos as regras de prevenção recomendadas

"É possível assinalarmos determinadas datas que são importantes para o nosso espírito, para a nossa sociedade e para o nosso sentimento de pertença, se respeitarmos as regras de prevenção recomendadas", declarou Marta Temido, frisando que "qualquer celebração terá de ter isso bem presente".

"Não será uma celebração como a de outros anos. É tudo igual, mas diferente", referiu a ministra.

"Só conseguimos sobreviver enquanto grupo se estivermos unidos em torno das nossas referências sociais e se tivermos a capacidade de nos readaptarmos às novas exigências", concluiu.

Portugal regista, este sábado, 687 mortes pelo novo coronavírus, um aumento de 30 vítimas mortais nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda 663 novos casos de infeção, elevando para 19685 o número total de doentes no país.

Até ao momento, 610 pessoas contagiadas conseguiram recuperar da doença, mais 91 relativamente ao último balanço.