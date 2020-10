Covid-19 em Portugal. Europa classifica Norte, Centro, Lisboa e Algarve com risco vermelho

© Adelino Meireles/Global Imagens

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) publicou o primeiro mapa das zonas de risco da Covid-19 depois da decisão dos vários países da União Europeia de adotarem critérios comuns na definição de restrições às viagens.

Este mapa passa a ser publicado uma vez por semana e tem em conta dois indicadores: o número de casos positivos nos últimos 14 dias por cem mil habitantes e a percentagem de testes feitos que deu teve resultado positivo.

Há três cores (verde, laranja e vermelho, das regiões com menor para maior risco) e das sete regiões portuguesas quatro recebem, neste primeiro mapa, o sinal de maior risco. São elas as regiões Norte, Centro, Algarve e Lisboa e Vale do Tejo.

Ou seja, nestas quatro regiões nacionais há mais de 50 casos considerados ativos (aqueles detetados nos últimos 14 dias) por cada cem mil habitantes e a taxa de positividade é superior a 4% (os limiares para a cor vermelha).

Pelo contrário, Açores, Madeira e o Alentejo recebem a cor laranja o que representa um risco intermédio.

A cor vermelha de quatro regiões portuguesas está longe, contudo, de ser um exclusivo nacional pois afeta todas as regiões de vários outros países da União Europeia.

A vermelho surgem assim Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Polónia, República Checa, Hungria, Eslovénia, Eslováquia, Croácia, Roménia e boa parte da Bulgária.

O mapa elaborado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças © ECDC

Pelo contrário, a Itália apresenta em quase todas as regiões a cor laranja, tal Chipre e os três países Bálticos (Lituânia, Letónia e Estónia), enquanto na Grécia, Finlândia e Noruega as regiões dividem-se entre as cores verde e laranja.

Para a Suécia, Dinamarca, Alemanha e Áustria os dados disponíveis não são considerados suficientes para o ECDC atribuir um grau de risco ao estado da pandemia nesses países.

Na posição comum assumida no início da semana pelos vários países da União Europeia os governos acordaram que será este mapa, feito semanalmente pelo ECDC, a servir de base às restrições às viagens dentro do espaço europeu, ou seja, à aplicação de medidas como quarentenas ou testes.

Apenas em relação às regiões verdes os países comprometeram-se a não aplicar qualquer tipo de restrições.