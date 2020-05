Covid-19 faz 14 mortes e 297 novos casos de contágio nas últimas 24 horas em Portugal

© MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Estão confirmadas 1410 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 14 nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 32500, mais 297 que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Até ao momento 19409 pessoas conseguiram recuperar, mais 223 desde o último balanço.

Há 27924 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 2016 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas. Foram também registados até agora 290510 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

Existem neste momento 474 doentes internados, dos quais 64 estão nos cuidados intensivos.

No que toca aos óbitos, 784 foram registados no Norte, 238 no Centro, 357 na região de Lisboa, 15 no Algarve, um no Alentejo e 15 nos Açores. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

Entre os casos de contágio há mais doentes do sexo feminino (18644 mulheres e 13856 homens contraíram Covid-19). A maioria das pessoas que morreram depois de terem sido infetados pelo novo coronavírus tinham mais de 80 anos (948 casos).

Foi registado este domingo a primeira morte de uma mulher na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

O Norte é a região que regista o maior número de casos de contágio confirmados (16760), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (11142), da região Centro (3744), do Algarve (370) e do Alentejo (259). Há 135 casos nos Açores e 90 na Madeira.

Esta é a caracterização demográfica dos casos confirmados por concelho, segundo a informação reportada pelas Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas:

A DGS refere que a informação por concelho "refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 91% dos casos confirmados". Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.

