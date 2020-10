Covid-19 faz mais 14 mortos e 1249 novos infetados em Portugal

Novo posto fixo da Cruz Vermelha Portuguesa para realização de testes à Covid-19 © António Cotrim/Lusa

Portugal contabiliza, esta segunda-feira, mais 14 mortes relacionadas com a Covid-19 e 1249 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2094 mortes e 87913 casos de infeção, estando agora ativos 32 321 casos, mais 924 do que no último balanço.

Há agora um total de 877 doentes internados com Covid-19, 128 dos quais em unidades de cuidados intensivos (mais 4 do que no domingo).

Até ao momento, 53 498 pessoas conseguiram recuperar, mais 311 desde o último balanço.

