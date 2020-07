Covid-19 faz oito mortos e 375 novos infetados. Há mais 560 doentes recuperados

DGS divulga boletim epidemiológico com atualização da situação da Covid-19 em Portugal © José Sena Goulão/EPA

Estão confirmadas 1676 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais oito nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 47426, mais 375 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Existem, nesta altura, 478 doentes internados, 68 dos quais nos cuidados intensivos.

Até ao momento, 32110 pessoas conseguiram recuperar, mais 560 desde o último balanço.

Há ainda 35316 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1550 aguardam resultado laboratorial para saber se estão infetadas.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos de infeção (23296), seguida pelo Norte (18215), pelo Centro (4319), pelo Algarve (750) e pelo Alentejo (596). Há ainda 151 casos registados nos Açores e 99 na Madeira.

No que toca ao total de óbitos, 826 foram registados no Norte, 550 na região de Lisboa, 251 no Centro, 19 no Alentejo, 15 no Algarve e 15 nos Açores. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

