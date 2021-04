Covid-19 faz uma morte e 610 novas infeções. Rt desce para 0,98

© Igor Martins / Global Imagens

Portugal regista, esta quarta-feira, mais uma morte e 610 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico.

De acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS), a incidência da Covid-19 em Portugal continental e ilhas é agora de 72,7 casos por 100 mil habitantes. Se olharmos apenas para o continente, o valor é de 68,9 casos de infeção por por 100 mil habitantes.

Nesta altura, o valor do Rt é de 0,98, em todo o território nacional, e 0,99 no continente.

Há agora 24.653 casos ativos, mais 77 nas últimas 24 horas.

Há agora 397 pessoas internadas (menos 32 do que na terça-feira), 110 das quais em cuidados intensivos (menos três do que no último registo).

Desde o início da pandemia, foram confirmadas, no total, 16.952 mortes devido à Covid-19 e 832.255 pessoas infetadas.

Até ao momento, 790.650 pessoas conseguiram recuperar, das quais 532 nas últimas 24 horas.

Há ainda 21.681 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

