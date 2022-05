Covid-19: grupos prioritários vão receber nova dose de reforço no fim do verão

António Lacerda Sales © André Rolo/Global Imagens

O ministério da Saúde está a planear uma quarta dose da vacina contra a Covid-19 no final do verão para os grupos prioritários, como professores, profissionais de saúde e grávidas.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, explica que esta segunda dose de reforço deverá ser administrada em "covacinação" com a vacina sazonal da gripe.

Para já, não está previsto o alargamento da vacinação a toda a população.

Mais de 75 % das vítimas mortais são pessoas com mais de 80 anos, pelo que a prioridade é "proteger as faixas mais vulneráveis" e os idosos, explica Lacerda Sales.

Portugal é o país da União Europeia com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias e o segundo no mundo neste indicador, segundo o site estatístico Our World in Data.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) disse esta segunda-feira que "se a situação epidemiológica atual mudar e surgirem novos sinais" no outono, poderá ser necessário recomendar para toda a população uma quarta dose de vacina contra a Covid-19 adaptada.

"Se a situação epidemiológica atual mudar e surgirem novos sinais, pode tornar-se necessário considerar uma quarta dose", disse fonte oficial da EMA.

Para já "é demasiado cedo para considerar a utilização de uma quarta dose de vacinas mRNA contra a Covid-19 - as vacinas Comirnaty da Pfizer e Spikevax da Moderna - na população em geral", embora as autoridades europeias recomendem esta segunda dose de reforço para idosos ou pessoas com mais risco para doença grave como imunodeprimidos.