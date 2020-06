Covid-19. Há 10 concelhos de Lisboa acima da média nacional

Escola Secundária da Amadora © Gerardo Santos/Global Imagens

O Instituto Nacional de Estatística (INE) diz que há 10 concelhos da Área Metropolitana de Lisboa com números de novos casos de Covid-19 acima da média nacional.

As conclusões revelam, contudo, que bem mais do que na capital a doença está a surgir sobretudo na periferia.

No topo dos concelhos com mais novos casos nos últimos sete dias surge a Amadora com 10 casos por cada 10 mil habitantes.

O INE, vale a pena sublinhar, faz as contas per capita, ou seja, comparando o número de infetados com a população de cada município.

Abaixo da Amadora seguem-se Loures (9,2), Odivelas (6,3), Vila Franca de Xira (5,8) e Barreiro (4,4).

Só depois, em sexto lugar, surge o município da capital, Lisboa, com 3,7.

O INE sublinha ainda que Oeiras, Cascais e Seixal, na mesma região, apresentam valores mais baixos que os anterioes concelhos, mas ainda assim também acima da média nacional de novos doentes na última semana.

Fora da Área Metropolitana de Lisboa o INE destaca igualmente, como concelhos acima da média, a Azambuja (3,5) e Ílhavo (3,4).

