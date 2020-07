Covid-19 levou crianças e jovens a passarem mais tempo em videojogos

© Pixabay

A pandemia levou os portugueses a passarem mais tempo na Internet. A conclusão, que parece óbvia com o incremento do teletrabalho e das aulas a partir de casa, é de um estudo do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), do Ministério da Saúde, que alerta, no entanto, para o caso das crianças e dos jovens que estão mais tempo a jogar em frente a écrans, bem como para o agravamento de alguns indicadores que levantam preocupações.

Cerca de 55% dos pais ouvidos neste inquérito confirmam que os filhos passaram a gastar mais tempo em jogos eletrónicos durante a Covid-19 (as respostas ao inquérito foram recebidas em abril e maio).

Na pandemia, diz o SICAD, "foram muitos mais os pais que permitiram que os filhos aumentassem o tempo de jogo eletrónico do que aqueles que exigiram que os filhos jogassem menos videojogos", com 45% a estarem bastante ou muito preocupados com o tempo que educandos passam em frente a écrans, com destaque para a mães e menos para os pais.

Quem respondeu tende a dizer que o jogo eletrónico passou a ser mais comum como forma de ocupar o tempo livre, mas também por acalmar os jogadores, com benefícios para o humor "em tempos de maior adversidade".

Adultos mais tempo na net e a razão não é apenas o teletrabalho

Tal como os mais novos, os adultos também passaram a estar, por norma, mais tempo na internet. A culpa é em grande parte do teletrabalho, mas não só - aliás, quem não trabalha ou quem perdeu rendimentos está mesmo no grupo dos que mais aumentaram o tempo online.

A maioria daqueles que responderam ao inquérito até não mudaram o tempo diário online. Contudo, "foram muito mais os respondentes que intensificaram a utilização da Internet do que aqueles que passaram a utilizar menos".

De qualquer forma, o estudo conclui que os portugueses tendem a pensar mais nas vantagens do que nos riscos do uso da internet (para o trabalho ou como fonte de informação), apesar de quase metade, 45%, admitir que devia passar menos tempo online e de 13% confirmar que esse tempo na Net prejudicou a vida familiar.

Mais uso intensivo e agravamento de indicadores

O estudo afirma ainda que "no contexto pandémico verificou-se um agravamento de alguns indicadores, nomeadamente a utilização intensiva (5 ou mais horas diárias; de 35% antes para 55% durante a pandemia) ou o contacto com fake news (notícias falsas; 73%), além de um número considerável de respondentes que declararam que nunca tinham tido problemas em controlar o tempo passado em frente a écrans e/ou dependência e que passaram a ter esses problemas no contexto pandémico".

Olhando para os números concretos, 82% nunca sentiram problemas em controlar o tempo passado em frente a écrans ou dependência, 10% já tinham esse tipo de problemas e continuaram a ter durante a Covid-19, enquanto que 5% nunca tinham tido esse tipo de problemas e passaram a ter na pandemia.

Resultados que levam o SICAD a concluir que o confinamento e o isolamento social tiveram um impacto "considerável" no aumento do tempo passado na internet e em frente a ecrãs a jogar.

