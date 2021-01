Covid-19. Médicos europeus que venham ajudar Portugal têm de fazer prova de português

Hospital S. João © Pedro Correia/Global Imagens

A Ordem dos Médicos sublinha que qualquer médico estrangeiro que venha para Portugal tem de falar "mais ou menos" português e fazer uma prova que confirme esses conhecimentos.

Para além da inscrição na Ordem, a prova de português é uma das condições obrigatórias, prevista na lei, que qualquer clínico tem de respeitar para exercer no país.

O bastonário Miguel Guimarães admite, em declarações à TSF, que ficou surpreendido com o novo decreto do estado de emergência, proposto pelo Presidente da República, que prevê a contratação de médicos estrangeiros para responder à pandemia, numa altura em que já há um grupo de médicos alemães que estão em Portugal a avaliar as necessidades de auxílio e em que se coloca a hipótese de se pedir ajuda a países da União Europeia.

"Eu não percebo porque é que uma coisa dessas [a contratação de médicos estrangeiros] está num decreto. O Estado português é sempre livre de contratar médicos estrangeiros e os médicos estrangeiros têm de seguir o processo habitual que é inscreverem-se na Ordem dos Médicos pois tem de existir responsabilidade na relação com os nossos doentes que é uma coisa muito séria", afirma Miguel Guimarães que sublinha que "no país há muitos médicos" a trabalhar fora do serviço público e que a própria Ordem tem enviado, ao longo dos últimos meses, listas de clínicos interessados em ajudar no combate à pandemia.

O bastonário explica que o Governo ainda não questionou a Ordem sobre a contratação e reconhecimento de qualificações dos médicos estrangeiros e refere que no caso dos médicos europeus o processo é simples, mas têm sempre de fazer uma prova de português.

"Se forem médicos da União Europeia a equivalência ao curso de medicina é automática, ou seja, a inscrição na Ordem é automática. A única coisa que têm de fazer é uma prova de comunicação de português para mostrar que dominam mais ou menos", num "nível relativo, não muito elevado, o mesmo que nos exigem se formos exercer para o Reino Unido, para a Alemanha ou para a Suécia", explica Miguel Guimarães.

O objetivo da prova, feita pelo Instituto Camões, um instituto público, é garantir que os médicos conseguem comunicar com os doentes e escrever aquilo que têm de escrever no diário de cada doente.

No caso dos médicos que já exercem na União Europeia, apesar da questão do português, o bastonário acredita que o reconhecimento de capacidades será "rápido e que a Ordem dos Médicos ainda o pode acelerar".

