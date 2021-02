Covid-19. Mortalidade dos 30 aos 59 anos quase triplicou em janeiro

Na comparação com dezembro, os óbitos mais do que duplicaram (+132%) © EPA

Quase dois terços dos óbitos por Covid-19 continuam a ter mais de 80 anos, mas a subida da mortalidade, em janeiro, por causa da pandemia, foi muito mais forte nas idades abaixo dos 70 anos e em especial dos 30 aos 59 anos onde quase triplicou.

Janeiro passou a ser - como já se sabe há vários dias -, de muito longe, o mês com mais infetados e mais mortos. No último mês, o coronavírus matou 5.576 pessoas em Portugal, quase metade das 12.482 vítimas contadas desde o início da pandemia em março de 2020.

Na comparação com dezembro, os óbitos mais do que duplicaram (+132%). No entanto, há grandes diferenças conforme os grupos etários, com subidas claramente acima da média, entre os 169% e os 188%, nas idades entre os 30 e os 69 anos.

Entre os 60 e os 69 anos, dezembro tinha contado 182 mortos, número que em janeiro subiu para 490 (+169%).

O aumento foi ainda mais forte nas faixas etárias abaixo dos 60 e acima dos 30 anos, onde a mortalidade quase triplicou, continuando a atingir maioritariamente os homens - cerca de dois terços das vítimas são do sexo masculino.

Na casa dos cinquenta anos, por exemplo, em janeiro a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou 136 óbitos, muito mais que os 48 mortos de dezembro (+183%).

Dos 40 aos 49 anos de idade o aumento foi mesmo o mais expressivo: de 17 para 49 mortos de dezembro para janeiro (+188%).

Também dos 30 aos 39 a subida de mortos ficou claramente acima da média: 6 para 17 óbitos, ou seja, +183% que no mês anterior.

Pelo contrário, ficando abaixo da média de subida, na faixa etária dos 20 aos 29 anos janeiro teve 3 mortos, ou seja mais um (+50%) que em dezembro de 2020.

