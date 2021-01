Covid-19 no futebol, as sequelas do vírus e a depressão Gaetan. Os destaques da Manhã TSF

O Benfica comunicou que tem 17 casos de Covid-19, entre jogadores, equipa técnica e staff © AFP

Por TSF 19 Janeiro, 2021 • 12:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As sequelas da Covid-19 a longo prazo estão ainda a ser estudadas, mas soube-se, esta terça-feira, que quase um terço dos doentes que tiveram um caso grave de Covid-19 e conseguiram recuperar regressaram ao hospital cinco meses depois e um em cada oito acabou por morrer. As conclusões são de uma investigação da Universidade de Leicester e do Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido, o maior estudo até ao momento com doentes recuperados.

Por cá, há quem defenda ser urgente o encerramento das escolas e que "não é tempo para estarmos com discussões académicas". Manuel Carmo Gomes, epidemiologista, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também um dos peritos que o Governo escuta nas reuniões do Infarmed, não tem dúvidas de que o fecho das escolas é uma medida que se impõe, perante uma situação "de emergência sem precedentes".

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, é um dos 17 novos casos de Covid-19 detetados, esta terça-feira, no clube. A TSF sabe que o presidente das águias testou positivo ao coronavírus.

A DGS esclarece que as autoridades de saúde locais apenas podem ditar o isolamento dos jogadores de futebol que testaram positivo à Covid-19 e daqueles que estiveram em contacto direto com estes. A decisão de isolar, ou não, o restante plantel cabe, por isso, aos clubes.

Noutro plano, começam a fazer-se sentir esta terça-feira os efeitos da depressão Gaetan, que traz chuva, vento forte, agitação marítima e trovoadas a todos os distritos do continente até quarta-feira. Os 18 distritos de Portugal continental vão estar esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte que pode ser acompanhados de trovoada, informou o IPMA

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19