Covid-19 obriga a mudar muitos locais de voto nas presidenciais. São precisas mais mesas de voto

Além dos problemas com o voto antecipado a partir de casa para quem está infetado ou com suspeita de ter Covid-19, as mesas de voto e os espaços físicos necessários para realizar as eleições presidenciais de 24 de janeiro são outro problema que está a preocupar os autarcas que têm de organizar, no terreno, o ato eleitoral. Em causa as novas regras, aprovadas numa legislação de novembro, criadas para evitar contágios na ida às urnas, que já obrigaram a Comissão Nacional de Eleições (CNE) a emitir um esclarecimento sobre os locais de funcionamento das assembleias de voto e composição das mesas em contexto de pandemia.

O porta-voz da CNE, João Tiago Machado, confirma à TSF que têm recebido dúvidas de autarcas e é compreensível pois as novas normas reduziram de 1.500 para 1.000 o número máximo de eleitores por mesa de voto, alargando, igualmente, o espaço exigido entre as mesas.

Por exemplo, uma freguesia com 100 mil habitantes teria de ter perto de 66 mesas de voto antes e agora, pelas novas regras, terá de ter cerca de 100.

Além disso, as novas regras de distanciamento acabam com muitos casos em que numa sala existiam duas, três ou quatro mesas de voto.

Mudanças que estão a obrigar as autarquias a procurarem, em muitos casos, novos locais de voto, pois os habituais não são suficientes.

A CNE emitiu uma recomendação onde diz às câmaras municipais para darem preferência, em primeiro lugar, ao uso de edifícios públicos e só depois a edifícios privados como, por exemplo, ginásios, pavilhões de feiras ou de exposições e quartéis dos bombeiros"



Autarcas mudam locais de voto e temem abstenção

O presidente da Associação Nacional de Autarcas do Partido Socialista adianta à TSF que estas eleições vão ser "um processo muito mais complicado do que aquilo que era normal por causa do desdobramento de mesas, obrigando a criar uma nova logística e encontrar outros espaços". Rui Santos - igualmente presidente da Câmara de Vila Real - teme que as mudanças de locais de voto para outros edifícios "quebrem" as rotinas dos eleitores.

O presidente dos Autarcas Social Democratas, Hélder Sousa Silva, também revela alguma preocupação: "É mais um problema para preparar estas eleições pois muitos dos locais que eram usados até à data não podem ser utilizados pois não têm fisicamente espaço" para mais mesas de voto ou para as dividir por várias salas.

Por outro lado, é preciso encontrar mais membros para as mesas de voto, o que será um problema extra pois já no passado, sem tantas mesas, era difícil encontrar interessados em gastar um domingo a contribuir para a realização de eleições.

Hélder Sousa Silva - igualmente presidente da Câmara de Mafra - teme, acima de tudo, que a mudança de muitos locais de voto afete a afluência às urnas, agravando a abstenção, recordando "que os eleitores estão muito habituados" a votar num sítio e normalmente são resistentes à mudança.

O cenário varia muito de autarquia para autarquia, mas o líder dos Autarcas Social Democratas acredita que as medidas para evitar contágio signifiquem um aumento de 20 a 30% no número de mesas de voto.

O presidente da Câmara do Porto, que já tinha destacado, publicamente, problemas na organização das eleições presidenciais de 24 de janeiro, também admite à TSF que a questão do aumento das mesas de voto é outra dificuldade.

Rui Moreira diz que será preciso encontrar mais pessoas para as mesas de voto e "muitos terão de votar noutro lado" - e não no local habitual -, mas acredita que é possível encontrar soluções logísticas que resolvam essas dificuldades, estando mais preocupado com a questão do voto antecipado e do voto dos eleitores confinados por causa da Covid-19, aguardando por esclarecimentos, urgentes, da Direção-Geral da Saúde.

