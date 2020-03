Covid-19: pelo menos 23 crianças e seis adultos retidos em jardim de infância na Maia

A suspeita é de "uma menina" que apresenta sintomas de contágio pelo novo coronavírus © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Por TSF com Lusa 13 Março, 2020 • 00:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pelo menos 23 crianças e seis adultos estão retidos no jardim de infância de Barroso, no concelho da Maia (Porto), porque uma criança poderá estar infetada com a doença Covid-19, disse à Lusa um elemento da associação de pais.

André Alves, membro da Associação de Pais de Barroso, afirmou que "23 crianças e seis adultos" estão retidos neste jardim-de-infância e que vários encarregados de educação estavam pelas 23h30 concentrados no exterior das instalações na freguesia de Nogueira da Maia.

Este elemento referiu que os encarregados de educação estão "desde as 16h00" no exterior do jardim de infância e que a única informação que têm é de que as educadoras de infância e as auxiliares tentaram, sem sucesso, contactar a Linha SNS 24.

O contacto apenas foi estabelecido com a linha SNS 24 "por volta das 20h30" e a suspeita é de "uma menina" que apresenta sintomas de contágio pelo novo coronavírus, nomeadamente "tosse e febre".

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo Correio da Manhã.

A Lusa contactou a Câmara Municipal da Maia que remeteu esclarecimentos para as autoridades de saúde locais, bem como para o agrupamento de escolas, entidades junto das quais não foi possível até ao momento qualquer resposta.

A Lusa contactou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e um representante da Administração Regional de Saúde do Norte, Antonino Leite. Este responsável declarou que esta quinta-feira não conseguiria dar respostas.

No local é possível constatar que cerca de uma dezena de pais permanecem à porta do estabelecimento de educação pré-escolar à espera de informações.

A TSF contactou o jardim de infância, que se recusou a prestar declarações.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19