Covid-19 pode levar ao "caricato" de termos as melhores listas de espera para cirurgia de sempre

"É já hoje claro que temos uma redução de 30% a 50% da referenciação de doentes para os hospitais"

São dados que estão a preocupar os especialistas: o último ano acabou com quebras totais abruptas e nunca vistas de praticamente todos os indicadores de acesso aos cuidados de saúde em Portugal, nomeadamente ao nível dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica convencionados com o Serviço Nacional de Saúde, que tiveram uma quebra de 25%.

Na prática, foram menos 25 milhões de atos realizados em 2020, entre eles exames, análises clínicas ou tratamentos na área da medicina física e reabilitação.

A quebra mais profunda ocorreu nas áreas da medicina física e de reabilitação (-31% ou -12,5 milhões de atos), análises clínicas (-20% ou -9,9 milhões) e radiologia (-30% ou -1,6 milhões), com nota, ainda, para as quebras de 31% nos exames da área da cardiologia (-414 mil) e endoscopia gastroenterológica (-366 mil), bem como de 37% na anatomia patológica (-183 mil). Na área do cancro, a descida foi igualmente abrupta e em 2020 fizeram-se muito menos rastreios que em 2019.

No fim de dezembro, existiam mais 169 mil mulheres sem uma mamografia feita do que no período homólogo (+21%), mais 140 mil mulheres sem rastreio do colo do útero (+12%) e mais 125 mil homens e mulheres sem rastreio ao cancro do cólon e reto (+7%).

Os números anteriores foram recolhidos e analisados pelo Movimento Saúde em Dia, uma iniciativa da Ordem dos Médicos e da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com base em números oficiais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Alexandre Lourenço, o presidente dos administradores dos hospitais, explica à TSF que há meses que alertam para estas tendências, mas admite que as medidas do Governo têm sido muito poucas, sublinhando que "este é um problema tão grave como a Covid-19 e não podemos ignorá-lo. São necessárias medidas com urgência".

A redução das listas de espera?

"É já hoje claro que temos uma redução de 30% a 50% da referenciação de doentes para os hospitais através dos cuidados de saúde primários e podemos chegar ao caricato de ter a melhor lista de espera para cirurgia de sempre, desde que há memória e registos, não porque estamos a fazer mais mas porque não temos doentes para inscrever, o que dá nota da gravidade da situação", refere Alexandre Lourenço, que está muito preocupado com o estado de saúde cada vez mais grave dos doentes que chegam aos serviços hospitalares.

Os números recolhidos pelo Movimento Saúde em Dia revelam que em 2020 se fizeram menos 126 mil cirurgias do que em 2019 (-18%) e que existiram menos 11,4 milhões de consultas ou atos de enfermagem presenciais nos centros de saúde.

"Sem rosto e sem nome"

O bastonário da Ordem dos Médicos sublinha que "há muita gente - sem rosto e sem nome - que não entrou no sistema e que nós não sabemos quem são, não fazendo parte das listas de espera, não existindo nenhum plano para evitar que estas pessoas fiquem para trás".

Miguel Guimarães recorda que, em setembro, o Governo anunciou a criação de uma "task-force" para dar resposta aos doentes não-Covid, mas, até ao momento, não se soube de mais nada.

"Um dia destes, vencemos a pandemia e a seguir - além da crise económica e financeira - vamos ter uma crise enorme na saúde. Uma parte destes doentes já nem são recuperáveis e outros estão com tantas comorbilidades graves que, por agora, não conseguimos medir", avisa o bastonário dos médicos.

Miguel Guimarães recorda o caso das mamografias que, se não são feitas, levam a que não se encaminhem milhares de mulheres para os hospitais: "As listas de espera não espelham toda a realidade".

"Se multiplicar isso pelos 25 milhões de meios complementares de diagnóstico e terapêutica que ficaram por fazer, tudo isso coloca em causa as hipóteses de cura e de recuperação dos doentes", conclui o bastonário, que dá apenas como exemplos os casos de "pessoas que precisam de voltar a andar, que têm de recuperar de acidentes ou que tiveram um AVC".

