Covid-19: Porto suspende parquímetros. Lisboa sem decisão

O Porto foi, recorde-se, a cidade onde foi detetado o primeiro paciente com COVID-19 em Portugal

Por causa do surto do novo coronavírus, a Câmara Municipal do Porto decidiu suspender o pagamento de parquímetros na cidade.

A decisão inclui as zonas exploradas diretamente pela autarquia e aquelas que são geridas por uma empresa a quem o negócio está concessionado que pediu autorização para suspender os pagamentos.

O presidente da câmara, Rui Moreira, explica à TSF que desta forma toda a cidade ficará sem parquímetros até, pelo menos, 9 de abril. O autarca adianta que querem evitar o manuseamento das máquinas, mas também dar outras tarefas, que nesta altura são mais relevantes, para os serviços de fiscalização.

Se a medida dos paquímetros também afastar as pessoas dos transportes públicos Rui Moreira explica que também será um efeito positivo.

A TSF também contactou a Câmara Municipal de Lisboa e a EMEL, empresa municipal que tem esse serviço concessionado na capital, mas até agora não existe nenhuma decisão em sentido idêntico à do Porto.

O Porto foi, recorde-se, a cidade onde foi detetado o primeiro paciente com Covid-19 em Portugal e a câmara está muito preocupada com a situação, tendo avançado esta sexta-feira com um pacote de 12 medidas. Entre outras, os encerramentos de parques e jardins municipais murados, parques infantis, parques de estacionamento municipais (exceto a portadores de avenças) ou a interdição de acesso às praias.

Ventiladores vindos da China

Em paralelo a autarquia iniciou contactos para encontrar ventiladores hospitalares disponíveis para serem importados da China.

Rui Moreira conta que o Porto tem uma geminação com a cidade de Shenzhen e com a região de Macau e fizeram contactos para saber se existiam estes ventiladores disponíveis, tendo concluído que estes existem, de facto, numa altura em que o pico da epidemia, na China, já foi ultrapassado.

Neste momento, o Hospital de São João já está em contacto com Shenzhen para agilizar a importação de um equipamento essencial para os hospitais responderem aos casos mais graves de coronavírus.

