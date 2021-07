Covid-19. Porto ultrapassa Lisboa e há cinco concelhos com incidência acima de mil

O Porto, com 871 infeções por 100 mil habitantes, já ultrapassou Lisboa © André Rolo / Global Imagens

Portugal tem agora cinco concelhos com mais de mil casos de coronavírus por 100 mil habitantes nas últimas duas semanas e quatro ficam no Algarve.

No topo continua a surgir Albufeira onde se agravou a incidência da Covid-19. O município algarvio tem agora 1553 novos casos por 100 mil habitantes.

Segue-se Sines, no Alentejo, com 1335, e depois, de novo, três concelhos do Algarve: Portimão (1137), Loulé (1120) e Lagos (1034).

Nas duas maiores cidades do país os números do SARS-CoV-2 também continuam a aumentar, mas os dados hoje divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que o Porto, com 871 infeções por 100 mil habitantes (758 na semana passada), já ultrapassou Lisboa que está, agora, com 840 (831 há uma semana) e onde o crescimento da pandemia apresenta evidentes sinais de estar a desacelerar.

Mortalidade a subir

Os números da DGS também indicam que pelo segundo dia consecutivo Portugal regista 16 óbitos diários com Covid-19, o número mais elevado nos últimos quatro meses.

A vacinação fez descer de forma evidente o número de mortos nos últimos meses, incluindo entre as pessoas mais idosas, mas mais de dois terços das vítimas mortais continuam a ter mais de 70 anos.

Quer hoje quer nos números da última semana, perto de 45% dos mortos no país com SARS-CoV-2 têm mais de 80 anos; 25% estão na casa dos 70 anos e 20% dos 60. As vítimas entre os 40 e 60 anos representam menos de 7% dos casos e não têm existido mortos abaixo dos 40 anos.

