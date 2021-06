Portugal tem hoje o dobro dos casos ativos de Covid-19 que existiam há um ano

© Luís Forra/EPA

Com 42% da população portuguesa com a primeira dose da vacina e 25% com a segunda, Portugal tem hoje mais do dobro de casos ativos de Covid-19 e quase o triplo da média diária de novos casos em comparação com aquilo que acontecia há exatamente um ano. No entanto, apesar de muito mais infecções, a mortalidade está incomparavelmente mais baixa.



O diagnóstico é feito analisando os relatórios da pandemia publicados diariamente pela Direção-Geral da Saúde (DGS) que revelam que a 16 de junho de 2021 (quarta-feira) o país tinha 26.248 infeções ativas, mais 108% que a 16 de junho de 2020 (12.602).



Desde o início do mês o país registou 11.302 casos positivos, de novo mais do dobro do período homólogo de 2020 (4.836), com especial força para aquilo que se passa em Lisboa e Vale do Tejo que reúne 59,8% dessas infecções.



Apesar de muito mais casos que em idêntico período do ano passado, a vacinação da população mais velha tem travado a pressão sobre os hospitais. Há um ano existiam 423 internados e hoje são 351, apesar de existirem mais internados nos cuidados intensivos: 83 em vez dos 71 de 16 de junho de 2020.



Mais do que nos hospitais, o impacto da vacinação sente-se, sobretudo, na mortalidade pois apesar de muito mais casos positivos que em junho de 2020, junho de 2021 está a ter muito menos mortos, registando-se uma descida de 112 para 30 óbitos, ou seja, menos de um terço.



Mesmo em Lisboa e Vale do Tejo, a região mais afetada pelo recrudescimento da pandemia, até agora registaram-se 21 óbitos em junho, bem menos que os 74 de 2020.



O Conselho de Ministros reúne esta quinta-feira para analisar a situação no país e definir o que acontece em cada concelho, com especial atenção para aquilo que se passa na região de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente na cidade de Lisboa onde o aumento dos números já obrigou a travar o processo de desconfinamento.