Covid-19: PSD recomenda campanha sobre tratamento de resíduos domésticos

O PSD recomendou este sábado ao Governo que faça uma campanha de sensibilização sobre o acondicionamento e o depósito dos resíduos domésticos, no quadro de contenção da pandemia de Covid-19.

Os sociais-democratas defendem, em comunicado, que "é importante informar e formar as populações, da forma mais ampla e eficaz possível, sobre as melhores práticas a aplicar na gestão dos seus resíduos domésticos, sejam eles provenientes de lares com presença de pessoas infetadas ou não".

Reconhecendo que "é responsabilidade de todos" assegurar que os resíduos são "recolhidos, depositados e tratados da forma mais adequada", o PSD propõe ao Governo que "desenvolva e divulgue, de forma ampla e com âmbito nacional, uma campanha integrada de comunicação - com recurso aos canais próprios e aos media tradicionais e digitais nacionais e redes sociais".

Assinalando que Portugal tem, nesta altura, mais de dez mil pessoas infetadas com o novo coronavírus e que se estima que o "número aumente consideravelmente nas próximas semanas", o PSD considera que é importante proteger os trabalhadores dos sistemas de recolha e tratamento de resíduos e prevenir "as consequências ao nível da salubridade pública e ambiental" que podem resultar de um acondicionamento e depósito de resíduos inadequado.

Um despacho do Governo adotado no dia 22 de março estabelece um conjunto de orientações e recomendações para a gestão de resíduos durante a pandemia de Covid-19.

No documento, lê-se, entre outras recomendações, que todos os resíduos produzidos por doentes e por quem lhes prestar assistência devem ser colocados em sacos de lixo resistentes e descartáveis; que o contentor onde se coloca o saco deve ter tampa e esta ser acionada por pedal; que os sacos do lixo devem ser devidamente fechados e colocados dentro de um segundo saco, igualmente fechado; e que estes lixos devem ser depositados no contentor de resíduos indiferenciados, mesmo que sejam recicláveis.

O PSD reconhece as iniciativas já desenvolvidas - nomeadamente por parte de autoridades municipais e de sistemas de gestão de resíduos -, mas realça que as práticas recomendadas "são tanto mais importantes num momento em que - por estarem confinadas aos seus lares - as populações produzem uma maior quantidade de resíduos".

Além disso, alerta, a pandemia poderá causar "limitações" na prestação do serviço de resíduos, nomeadamente no número de recolhas realizadas.

