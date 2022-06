Covid causa "lesões cardíacas" a crianças, Jorge Miranda quer que PR possa nomear juízes e outros destaques TSF

© Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Por TSF 01 Junho, 2022 • 20:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em estudo do hospital Dona Estefânia, em Lisboa, revela que entre abril de 2020 e 2021, das 312 crianças com Covid-19 internadas no hospital, 45 tinham síndrome inflamatória multissistémica. A maior parte eram rapazes e a média de idades era de sete anos. Maria João Brito, infeciologista pediátrica, explicou os detalhes à TSF.

Em Portugal, a média diária de infeções por Covid baixou para 26.349 casos e o Rt do SARS-CoV-2 baixou para o limiar de 1,00.

Num momento em que a nomeação e cooptação de juízes para o Tribunal Constitucional está na ordem do dia, o constitucionalista Jorge Miranda defende, na TSF, que o Presidente da República devia poder nomear dois juízes para os lugares no Palácio Ratton, "de acordo com o princípio da legitimidade democrática". Já Maria de Oliveira Martins e Tiago Serrão, também constitucionalistas ouvidos pela TSF, defendem que o processo de cooptação deve ser mais transparente.

O preço do gás natural vai aumentar a partir de julho e sobe novamente em outubro. São estas as contas reveladas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, que pode conhecer abaixo:

O Conselho Norueguês para os Refugiados concluiu que as crises de que ninguém fala são todas em África. Tom Peyre-Costa, porta-voz do Conselho para a África Central e Ocidental, explica à TSF que, como estas situações estão longe da Europa, é mais fácil os políticos virarem a cara.

Uma cidade com mais de 3400 anos, pertencente ao reino Mitani, emergiu no Iraque, fruto do baixo nível de água na barragem de Mossul. A descoberta está a ser investigada por uma equipa de arqueólogos curdos e alemães.

Das poucas dezenas de pessoas que habitam a aldeia da Carvalha, sobraram apenas oito ou nove. Onde foram as outras? Cumprir um sonho, pois claro.

Escrituras, testamentos e certidões estão entre alguns dos documentos notariais que passaram a estar disponíveis por via digital. O bastonário da Ordem dos Notários, Jorge Batista da Silva, fala de uma facilitação de processos.

O ministério português dos Negócios Estrangeiros esclareceu que a "contratação da funerária e demais decisões e tramitação" da trasladação do corpo de João Rendeiro são responsabilidade da família do ex-banqueiro.

A Rússia quer participar na Conferência dos Oceanos que vai decorrer em Lisboa entre 27 de junho e 1 de julho.

Nos Estados Unidos, o mediático caso Depp vs Heard terminou esta quarta-feira com a atriz a ser condenada a pagar uma indemnização de 15 milhões de dólares por difamação. Ainda assim, Depp também vai ter de desembolsar dois milhões de dólares.