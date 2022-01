Coronavírus perde capacidade de infetar em minutos, Vizela-FC Porto vai jogar-se e outros destaques TSF

© Ronald Wittek/EPA

Um novo estudo britânico revelou que ocoronavírus perde 90% da sua capacidade de infetar nos primeiros 20 minutos em que se encontra no ar, e é nos primeiros cinco minutos que se dá a maior perda do potencial de contágio, de acordo com os primeiros estudos a nível mundial acerca da sobrevivência do vírus no ar.

Na manhã desta quarta-feira, a TSF confirmou que Vizela e FC Porto vão mesmo a jogo. Apesar de os testes PCR terem revelado alguns resultados inconclusivos, o clube minhoto tem jogadores suficientes disponíveis para entrar em campo.

A regionalização nunca saiu do papel. Na Constituição desde 1976, a criação de regiões nunca avançou. O processo ficou marcado pelo rotundo "não" no referendo em 1998: menos de metade do eleitorado compareceu, mas o voto foi maioritariamente contra. Agora, já se fala num referendo em 2024.

Acompanhe, esta quarta-feira, a conferência "Regionalização: agora ou nunca." organizada pela TSF, JN e o DN,, que contará com a presença de todos os líderes dos partidos com assento parlamentar e, no final, o encerramento fica a cabo do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A horas da cirurgia de Jerónimo de Sousa, o cirurgião vascular Manuel Fonseca explicou à TSF que a intervenção à estenose da carótida "tem 1 a 2% de hipóteses de complicações". Acrescentou ainda que, após esta cirurgia, o doente tem geralmente alta após dois ou três dias, mas que o pós-operatório exige "vida calma".

A organização Apopo faz um treino que é único no mundo, usando ratos gigantes da Tanzânia para detetar minas. O dono de um rato lembrou-se de usar o animal para ajudar na deteção de minas. Hoje, a Apopo está em países como Angola, Moçambique e Camboja, tendo já detetado mais de 140 mil minas. Ouça as declarações do presidente da organização à TSF.