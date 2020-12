Covid em oito lares. Autarca de Évora pede profissionais de saúde em prontidão

José Pinto de Sá © Luis Pardal/Global Imagens

O presidente da Câmara Municipal de Évora, José Pinto de Sá, revelou, esta quinta-feira, que há pelo menos oito lares de idosos em situação crítica devido à Covid-19 no distrito. Um deles tem 32 utentes infetados, que estão a ser retirados esta tarde para proceder à desinfeção do equipamento.

Em declarações à TSF, o autarca confessa recear que no mês de janeiro a situação se agrave e, por isso, pede ao Governo que disponibilize profissionais de saúde que estejam prontos a ajudar a qualquer momento, até porque o Ano Novo não deve trazer mudanças quanto ao cenário que o distrito enfrenta.

"Vai haver necessidade de reforço de meios em janeiro", reconhece José Pinto de Sá, porque "provavelmente, e esperamos estar enganados, temos de precaver a possibilidade de haver um agravamento em janeiro".

Embora o efeito dos festejos natalícios ainda não se faça sentir, José Pinto de Sá está esta quinta-feira a acompanhar a evacuação do lar com 32 utentes e vários profissionais infetados, determinada pelas autoridades de saúde.

Tudo está a ser feito "de forma a que o lar possa ser desinfetado", mas este é apenas um de entre vários casos do distrito alentejano. José Pinto de Sá cita os casos de "Mourão, Alcáçovas ou Cabeção", onde há lares "com problemas": ao todo são "oito lares em simultâneo que estão com pessoas infetadas e têm necessidade de apoio".

Perante o acumular de problemas, o autarca eborense lembra que os profissionais de saúde não conseguem multiplicar-se e "sem pessoas qualificadas suficientes", é preciso escolher quem socorrer primeiro.

"Mais do que de brigadas de intervenção rápida, precisaríamos de bolsas de cuidadores que pudessem permanecer nos lares ou nas estruturas durante o tempo necessário para cuidar dos utentes até à sua cura", uma necessidade que tem sido transmitida à tutela. A resposta que chega a Évora é a de que "há falta de pessoal".

Com a vacinação contra a Covid-19 já em curso em Portugal, 2021 traz algumas boas notícias. "De acordo com os critérios que estão definidos em termos nacionais, os concelhos que têm maior incidência são aqueles que terão prioridade na vacinação dos lares", nota o autarca, que lista os concelhos de Mourão, Mora e Viana do Alentejo como prioritários no distrito de Évora.

