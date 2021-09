Covid faz mais seis mortes e 1058 novas infeções em Portugal

© Ricardo Ramos/Global Imagens

Estão confirmadas mais seis mortes nas últimas 24 horas, totalizando 17 872 mortos devido à Covid-19, em Portugal, desde o início da pandemia. Foram também infetadas pelo coronavírus mais seis pessoas, desde o último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS), elevando o total de casos de Covid-19 registados para 1 057 100.

Há, nesta altura, 551 pessoas internadas (menos 35 do que nas últimas 24 horas), devido à Covid-19, 116 das quais em unidades de cuidados intensivos (menos três do que no último registo).

Sem qualquer atualização, a taxa de incidência nacional de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias em Portugal mantém-se em 208,3 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade é de 0,85 em todo o território.



