Covid leva ao isolamento de cerca de 40 alunos do pré-escolar no Norte

A Direção-Geral da Saúde determina que todos os contactos de alto risco devem ser testados

Cerca de 40 alunos do pré-escolar, na zona Norte, estão isolados devido à Covid-19. A ordem de isolamento foi decidida depois da deteção de casos positivos entre as crianças. São colégios privados que reportam os casos à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo.

O diretor executivo, Rodrigo Queiroz e Melo, fala em casos pontuais, mas a associação está preocupada.

"São dois grupos de 20 alunos em colégios no Norte, alunos de pré-escolar que já tinham grupos em casa. É uma situação que nos preocupa um pouco porque parece um bocadinho paradoxal, no momento em que se fala da libertação, mandar as crianças para casa. Compreendemos que continuamos ainda com a Covid presente nas nossas vidas e temos alguma preocupação, especialmente com o aliviar de medidas e a vontade e necessidade de regressar à normalidade", explicou à TSF Rodrigo Queiroz e Melo.

O diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo defende que é preciso tornar mais claros os critérios e cuidados nas escolas. E o Jornal de Notícias adianta que também numa escola privada uma turma do primeiro ano foi enviada para casa, na segunda-feira, depois de um dos alunos ter testado positivo.

"É apenas um sinal de alerta. Há necessidade de se perceber exatamente quais são os critérios, o cuidado que as autoridades de saúde põem nisto e, por isso, é apenas um alerta. Estamos ainda muito no início", acrescentou o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo.

Atualmente, a Direção-Geral da Saúde determina que todos os contactos de alto risco devem ser testados e sujeitos a isolamento profilático durante 14 dias. A única exceção é para doentes recuperados da Covid-19 há menos de três meses.

