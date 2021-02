Cozinhar sem sal: A receita do sous chef João Costa para sobreviver ao confinamento

© João Costa

Por causa da Covid-19, no ano passado, o sous chef João Costa só trabalhou 14 dias. Além de 12 dias de férias que passou em Portugal, os restantes foram passados em casa, na cozinha. O cozinheiro português decidiu tirar o maior partido do confinamento. Inspirar-se na gastronomia tradicional portuguesa e criar pratos sem sal, sem corantes nem conservantes.

A última vez que trabalhou foi a 14 de outubro. No início da semana, na Holanda abriram as creches e as escolas primárias. Algumas lojas vão abrir as portas, para entregarem encomendas. Os restaurantes vão continuar fechados, pelo menos até dia 2 de março, altura em que será feita uma nova avaliação.

O setor da restauração está a ser apoiado. João Costa recebe o salário por inteiro, 85% é comparticipado pelo estado.

A Holanda foi o ultimo pais da união europeia a arrancar com a vacinação contra a covid-19.

O país está também a ser afetado pela variante que surgiu no Reino Unido e o número de novos casos e mortos mantém-se elevado.

Nos últimos dias, houve protestos em algumas cidades holandesa contra o recolher obrigatório, mas João Costa considera que, no geral, todos cumprem as regras.

© João Costa

Enquanto espera pela abertura do restaurante onde trabalha, o sous chefe português mantém-se ocupado criado pratos. Incluindo um inspirado na conversa que teve com a TSF "GreenRiceSalmon TSF".

