CP anuncia serviços mínimos para greve de quarta-feira

© Miguel Pereira/Global Imagens

Por Carolina Rico 29 Maio, 2023 • 13:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A CP - Comboios de Portugal alerta para "fortes perturbações" na circulação ferroviária entre as 00h00 e as 23h59 do dia 31 de maio, devido à greve convocada pelos sindicatos SFRCI, SINFA e SNTSF, além de "possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve" - 30 de maio e 1 de junho.

Foram decretados os seguintes serviços mínimos:

Alfa Pendular e Intercidades

Regional e InterRegional e Internacional

Comboios Urbanos de Lisboa

Comboios Urbanos do Porto

Comboios Urbanos de Coimbra

A CP assegura o reembolso de bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

O reembolso ou troca podem ser efetuados na aplicação da CP ou nas bilheteiras.

A Linha de Atendimento (808 109 110 - custo de uma chamada para a rede fixa nacional) está disponível para obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios.