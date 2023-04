CP lança consulta prévia para novo concessionário dos bares dos comboios

O serviço de bar e cafetaria está suspenso há algumas semanas nos comboios © Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

A CP - Comboios de Portugal anunciou que lançou esta segunda-feira uma consulta prévia para escolher um novo concessionário para os comboios de longo curso, depois da resolução do contrato com a Apeadeiro 2020, segundo um comunicado.

A operadora recordou, no comunicado, que "procedeu à resolução do contrato para a prestação de serviços de exploração de cafetaria e bar a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades que detinha com a empresa Apeadeiro 2020".

Por isso, "a CP avançou hoje com uma consulta prévia, convidando várias entidades para apresentarem propostas, com o objetivo de celebrar um novo contrato para a prestação de serviços de exploração de cafetaria e bar a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades ao serviço da CP".

A transportadora referiu que, "no intuito de proteger os direitos dos trabalhadores da anterior concessionária, o caderno de encargos desta consulta prévia lançada hoje prevê, sem prejuízo do regime legal ou convencional aplicável e do eventual direito de regresso que lhe assista, que o novo adjudicatário pague aos respetivos trabalhadores quaisquer créditos laborais vencidos e não pagos pela Apeadeiro 2020".

A operadora disse esperar que, "no prazo de duas a três semanas, o serviço de cafetaria e bar a bordo dos comboios Alfa Pendular e Intercidades seja retomado e a situação laboral dos trabalhadores envolvidos seja regularizada".

A CP já tinha dito, em 17 de março, que tinha iniciado os procedimentos legais para lançar um novo concurso para o serviço de bares nos comboios de longo curso, depois de avançar com a resolução do contrato com a Apeadeiro 2020.

A empresa deixou de pagar salários, estando o serviço suspenso há algumas semanas nos bares dos comboios. Os trabalhadores estão em greve desde 01 de março e têm-se mantido em vigília nas estações de Campanhã, no Porto, e de Santa Apolónia, em Lisboa.

Os trabalhadores pedem que os seus direitos, nomeadamente salários e contratos, fossem assegurados diretamente pela CP enquanto não houvesse um novo concessionário.