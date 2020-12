CP reduz circulação de comboios no ano novo

© Maria João Gala / Global Imagens (arquivo)

A CP vai reduzir a circulação de comboios no ano novo, tendo em conta "a habitual quebra de procura", sobretudo, no final do dia 31 de dezembro e na manhã de 1 de janeiro de 2021.

"No período do ano novo, a CP - Comboios de Portugal vai ajustar a sua oferta à procura expectável, tendo em consideração a habitual quebra de procura registada nestas datas", indicou, em comunicado, a empresa.

Entre as principais alterações está a supressão de alguns comboios no final desta quinta-feira e na manhã de sexta-feira.

No dia 31 de dezembro (quinta-feira), as supressões abrangem, a partir das 16h00, os comboios de longo curso, alfa pendular e intercidades e, a partir das 19h30, os comboios regionais, urbanos do Porto e de Coimbra.

Já no primeiro dia do ano, as principais alterações incidem nos períodos da madrugada e manhã.

"Os clientes que já tenham adquirido bilhetes para viajar nos comboios que não se efetuam neste período, podem pedir o reembolso no valor total do bilhete ou a sua revalidação", alertou a CP.