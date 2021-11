Cravinho e ministério calados sobre pareceres, contribuições especiais aprovadas e outros destaques TSF

© Paulo Cunha/Lusa

Entrou mudo e saiu calado. Assim foi a passagem do ministro da Defesa, Gomes Cravinho por um colóquio sobre história militar, em Lisboa. Sobre os pareceres da Operação Miríade, sublinhou apenas que "qualquer membro do governo está sempre disposto para ir ao parlamento". O PCP já anunciou que viabiliza os pedidos do PSD e BE para que o ministro seja ouvido com urgência no Parlamento.

O ministro dos Negócios Estrangeiros rejeita qualquer problema de comunicação "dentro do Governo" ou "entre o Governo e o Presidente da República", a propósito do caso.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um projeto de lei para assegurar, em 2022, a aplicação de contribuições extraordinárias e dos adicionais a impostos. Com o chumbo do Orçamento do Estado para o próximo ano, a continuidade destas contribuições não ficou assegurada.

O Ministério Público pediu a condenação a prisão efetiva do ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande e de um antigo vereador no julgamento sobre a reconstrução das casas após os incêndios de 2017.

Esta tarde, a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Cruz Vermelha e o Fundo Revita pediram em tribunal que sejam devolvidos os apoios concedidos para a reconstrução de casas destruídas pelo fogo e que alegadamente não eram de habitação permanente.

A Assembleia da República aprovou, na generalidade, o projeto do CDS-PP que propõe o fim do regime excecional de libertação de reclusos, criado devido à pandemia de Covid-19.

A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou a criação de uma comissão nacional para reforçar as investigações a alegados abusos sexuais na igreja portuguesa. Os bispos garantem não ter "medo" do processo.

Portugal regista mais nove mortes e 1477 casos de Covid-19 esta quinta-feira. Por outro lado, os Países Baixos bateram o recorde diário de contágios e o Governo já pondera um novo confinamento para conter as infeções.