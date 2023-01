Cravinho sabia de derrapagem no Hospital Militar, greve na TAP cancelada e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Lusa

Por TSF 23 Janeiro, 2023 • 20:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro dos Negócios Estrangeiros, que já passou pela Defesa, assumiu esta segunda-feira que apesar de ter sabido da derrapagem orçamental nas obras de recuperação do Hospital Militar de Belém, não viu razões para travar os trabalhos. Em Bruxelas, o governante assinalou que a prioridade no momento era garantir que o espaço poderia vir a receber doentes Covid-19.

Esta tarde, o Chega pediu para ouvir todos os envolvidos neste caso, incluindo o antigo ministro das Finanças João Leão.

Sobre a outra polémica em que está a ver-se envolvido, relacionada com uma sociedade imobiliária em que participa, Gomes Cravinho garantiu desconhecer que um dos sócios foi condenado por fraude fiscal.

Os tripulantes de cabine decidiram aceitar a proposta da TAP e desconvocar a greve marcada para o período entre 25 e 31 de janeiro. Na reação a esta decisão, a companhia aérea assinalou que ficaram assegurados os "interesses de todos os envolvidos".

O antigo ministro socialista João Soares garante que põe as mãos no fogo tanto por Gomes Cravinho, como por Pedro Nuno Santos. No seu espaço semanal no programa "Não Alinhados", defendeu o caráter dos atuais governantes.

A Polícia Judiciária apreendeu vários documentos depois de buscas na câmara de Setúbal relacionadas com o processo de elaboração e adjudicação do mapa de ruído, quando o município era presidido por Maria das Dores Meira.

Está encontrado o próximo destino futebolístico de Fernando Santos. O ex-selecionador nacional vai orientar a Polónia de Lewandowski e, apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente, já foi fotografado com o líder da federação de futebol do país.

O Presidente turco anunciou que a Suécia deixa de contar com o apoio do seu país na candidatura à NATO, após Estocolmo ter autorizado a realização de uma manifestação antiturca este sábado.