Creches e escolas do 1.º ciclo registaram 47 surtos de Covid-19 em dez dias

Desde que que retomaram o ensino presencial, as creches, estabelecimentos de ensino pré-escolar e escolas do 1.º ciclo registaram 47 surtos de Covid-19.

São dados avançados esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) ao jornal Público, que refletem um período de duas semanas, de 15 a 26 de março, excluindo as férias da Páscoa, em cerca de 9900 estabelecimentos de ensino.

Em janeiro, antes das aulas serem suspensas, havia mais de o dobro de surtos ativos nas escolas, mas todos os alunos estavam na escola, quando no período agora analisado apenas 45% da comunidade escolar já tinha retomado o ensino presencial, o equivalente a cerca de 703 mil crianças.

Os 47 surtos representam um decréscimo de 40% face ao registado no dia 18 de janeiro, data do último balanço das autoridades de saúde, antes do novo confinamento, quando existiam nas escolas portuguesas 78 os surtos ativos.

Na última segunda-feira regressaram à escola mais de 520 mil alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e, se o plano de desconfinamnto não sofrer alterações, no dia 19 de abril é a vez de 320 mil estudantes do ensino secundário retomarem o ensino presencial.

