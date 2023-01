Creches gratuitas e Carris Metropolitana arrancam com problemas, recessão em 2023 e outros destaques TSF

© Rui Minderico/Lusa

A abertura de vagas em creches privadas que pretendem aderir à bolsa de creches gratuita (para dar resposta em concelhos onde já não existam vagas no setor social) está condicionada pela atualização da lista de vagas nas Instituições Particulares de Solidariedade Social, onde surgem vagas que já estão preenchidas.

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alertou que um terço da economia mundial vai estar em recessão este ano, incluindo metade da União Europeia.

As demissões no Governo e a polémica na TAP estiveram em debate no programa da TSF e CNN Portugal O Princípio da Incerteza. Alexandra Leitão considera que são precisas mais explicações sobre a indemnização atribuída a Alexandra Reis e sublinha que, apesar de não ter condições para continuar no Governo, a saída de Pedro Nuno Santos deixa o Governo mais fraco.

O velório do Papa emérito Bento XVI foi aberto ao público esta segunda-feira às 09h00 locais (08h00 em Lisboa) quando centenas de pessoas já aguardavam na fila para entrar na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Depois do primeiro grupo de 50 motoristas, vão chegar mais 23 cabo-verdianos para os autocarros da ​​​​​​​Alsa Todi, empresa concessionária da Carris Metropolitana, nos concelhos de Setúbal, Moita, Montijo, Alcochete e Palmela. A reportagem TSF foi conhecer alguns candidatos:

A Carris Metropolitana começou no domingo a operar no distrito de Lisboa, nomeadamente em Oeiras, Sintra e Amadora ("área 1") e em Loures, Odivelas, Mafra e Vila Franca de Xira ("área 2"), com uma oferta reforçada de autocarros, mas os utentes queixam-se de vários problemas.

Enzo Fernández não cumpriu as ordens de Roger Schmidt e foi à Argentina passar a noite de passagem de ano com a família. Agora pode ser punido com um processo disciplinar.

O treinador César Peixoto vai voltar a assumir o comando técnico do Paços de Ferreira, 18.º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol.

Jeremy Renner, o ator norte-americano que interpreta o super-herói Hawkeye (Gavião Arqueiro) nos filmes e séries da Marvel, ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente relacionado com a limpeza de neve.