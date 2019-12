Crédito Agrícola pagava dois mil euros à mulher do presidente por "apoio emocional"

Licínio Pina, diretor-executivo do CrŽédito Agrícola © Paulo Spranger/Global Imagens

O Crédito Agrícola pagou mais de dois mil euros por mês à mulher do presidente do banco para esta lhe garantir "estabilidade emocional". A situação foi admitida pelo próprio Licínio Pina, numa carta escrita em agosto de 2018.

Desde 2016 que Maria Ascenção Pina recebia uma subvenção mensal, por ter prescindido da carreira de professora para dar apoio ao marido.

"A minha esposa é há mais de 36 anos o meu fator de equilíbrio e sempre me ajudou. Quando aceitei este desafio, coloquei como condição tê-la ao meu lado. Para o exercício das minhas funções e responsabilidades, necessito de disponibilidade total e acima de tudo, estabilidade emocional", justificou Licínio Pina, numa carta citada pelo Jornal de Notícias.

Segundo o presidente do banco, o pagamento foi decidido pelo "próprio Conselho Geral e de Supervisão" e o mesmo não acrescentava "custo adicional" ao Crédito Agrícola, sendo subtraído da remuneração bruta de Licínio Pina.

A carta escrita por Licínio Pina surgiu em resposta a um documento anónimo que circulou pelo Crédito Agrícola, gerando polémica. A situação levou o Banco de Portugal a pedir explicações sobre estes pagamentos

O jornalista José Milheiro indica os pagamentos recebidos pela mulher do diretor-executivo do Crédito Agrícola 00:00 00:00

Apesar de já ter admitido, na missiva, o pagamento à mulher, quando, em novembro, foi questionado sobre esta subvenção mensal, em entrevista à TSF e ao Dinheiro Vivo , o presidente do Crédito Agrícola negou a existência da mesma.

"Isso não existe. Foi em cartas anónimas que foi levantada [a questão]. A minha mulher é professora, não tem [relação com o Crédito Agrícola]", afirmou.

Ouça aqui às declarações de Licínio Pina à TSF e ao Dinheiro Vivo, na qual nega a existência da subvenção em causa 00:00 00:00

O Grupo Crédito Agrícola veio declarar, depois, que as palavras de Licínio Pina se referiam à "situação atual", não negando que, no passado, a mulher de Licínio Pina recebeu, efetivamente, esta quantia mensal, durante o mandato que o presidente do banco cumpriu entre 2016 e 2018.

Notícia atualizada às 10h00