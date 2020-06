Crianças com mais de 10 anos de máscara. As recomendações da DGS para os ATL

© Unsplash

* em atualização

A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou este domingo as orientações para a abertura dos centros de Atividades de Tempos Livres (ATL).

Na lista de normas a DGS recomenda a utilização de máscara dentro dos estabelecimentos para todas as crianças com mais de dez anos, bem como para todos os profissionais. Deve também ser privilegiado o transporte individual das crianças para as instalações.

"Para manter o distanciamento, a orientação prevê, entre outras medidas, que as crianças e jovens sejam organizados em grupos e que a cada grupo deve ser atribuído, na medida do possível, uma zona ou sala do

CATL. De forma a evitar o cruzamento de pessoas, devem ser definidos horários de entrada e de saída

desfasados e definidos circuitos de entrada e saída das salas e espaços de atividades para cada grupo", adianta o documento.

A DGS recomenda também que seja "acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com

solução antisséptica de base alcoólica." Deve também ser acautelado, "sempre que possivel", a higienização regular dos objetos das atividades lúdico-pedagógicas.

Leia aqui todas as recomendações da DGS